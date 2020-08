10 toneladas de lixo e entulho são retiradas da zona sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Esta quinta, 13, foi mais um dia de mutirão de limpeza, ação realizada pelos agentes de endemias, da Vigilância Ambiental, setor que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social, que fornece as refeições para os servidores, por meio do Banco de Alimentos e Restaurante Popular. A ação passou pela Rua Caconde no Jardim Contorno, por algumas áreas da Rodovia do Contorno e pela Rua Antônio Akira, no bairro São Sebastião. Foram retiradas dez toneladas de lixo e entulho. “Foi uma demanda que os agentes trouxeram da população da área que reclamava demais dessa situação e durante o mutirão, os moradores agradeceram muito por este trabalho feito lá”, contou Márcia Helena Geremias de Paula, supervisora do Combate à Dengue. “É muito importante que a população colabore, não jogando lixo e entulho novamente nestas áreas, para que o resultado desta importante ação permaneça. Cada morador também deve sempre vistoriar a sua casa, manter as áreas limpas e contribuir com o trabalho dos agentes, nas visitas domiciliares. São ações que reforçam a nossa prevenção e são sempre fundamentais”, afirmou Carlos Mosconi, secretário municipal de Saúde.

Trabalho Permanente

O trabalho de visitas domiciliares continua sendo realizado pelos agentes de endemias, observando cuidados importantes. Neste período de pandemia, os agentes não entram nas residências, vistoriando prioritariamente áreas externas, quintais e mantendo o distanciamento de segurança de outras pessoas. Todos os profissionais levam álcool gel 70% para higienização das mãos. Além disso, residências com moradores na faixa etária a partir dos 60 anos, estão temporariamente com as visitas suspensas, como forma de resguardar esta população que é mais vulnerável ao Covid-19. Atividades de bloqueio de transmissão, além de monitoramento de pontos estratégicos e atendimento de denúncias continuam sendo feitas pela Vigilância Ambiental.

Medidas Preventivas

Qualquer situação de acúmulo de água deve ser verificada. Caixas d´água tampadas, calhas limpas e sem acúmulo de água, materiais que possam juntar água no quintal devem ser cobertos com lonas, garrafas viradas com a boca para baixo e piscinas limpas e cobertas, quando não utilizadas. Areia nos vasinhos de plantas e até a vasilha de água do cão ou do gato deve ser constantemente verificada.

Canais contra o Aedes

Denúncias ou casos que mereçam a visita dos agentes de endemias podem ser registrados na Ouvidoria Municipal de Saúde, pelo 0800-283-0324, atendimento com ligação gratuita, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone da Vigilância Ambiental: 3697-5977. Importante lembrar que os agentes trabalham identificados com uniforme e/ou colete e também portam crachá. As solicitações podem ser realizadas ainda pelo aplicativo e-Ouve, disponível para download nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site.