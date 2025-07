Curso sobre nova Lei de Licitações capacita servidores municipais

Atualizado em 11 de julho de 2025

Segue até esta sexta-feira (11), no auditório do Centro Administrativo, o curso “Planejamento das Licitações e Contratações na Lei 14.133/21”, voltado à capacitação de servidores públicos de Poços de Caldas. A formação é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, em parceria com a Autarquia Municipal de Ensino (AME), que agora também atua como Escola de Gestão Pública, Tecnologia da Informação e Inovação.

Iniciado na última terça-feira (8), o curso marca a primeira ação da AME dentro de suas novas atribuições e tem como objetivo aprimorar os processos de compras públicas. Ao todo, cerca de 100 servidores administrativos das secretarias municipais, autarquias, fundações e da Câmara Municipal participam da formação.

Com carga horária de 28 horas, a capacitação ocorre das 9h às 16h, em formato híbrido, com aulas teóricas e oficinas práticas. A programação é centrada nas principais mudanças trazidas pela nova Lei de Licitações, com ênfase no planejamento das contratações e na governança pública.

A abertura contou com a presença do prefeito Paulo Ney, do secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Dannias, do secretário de Educação, Marcus Lemos, da diretora do Departamento de Suprimentos, Ana Paula Freitas Lacerda, do coordenador de Tecnologia da Informação e Inovação da AME, Guilherme de Melo Vieira da Costa, além dos vereadores Álvaro Cagnani, Wellington Guimarães e Kléber Silva.

Marcus Lemos, que também preside o Conselho de Curadores da AME, destacou a importância da nova fase da Autarquia na qualificação do funcionalismo. “As metas da Escola de Gestão vão trazer novas possibilidades para os servidores, por meio da capacitação e da inovação, contribuindo para a valorização dos profissionais e para a melhoria do atendimento ao cidadão”, afirmou.

O coordenador de Tecnologia da Informação e Inovação da AME também comentou a relevância da formação: “Este curso é um passo importante para qualificar os servidores na nova legislação, com foco no planejamento das compras públicas. É um espaço para sanar dúvidas e tornar os processos mais seguros e eficientes”, disse Guilherme de Melo.

A capacitação reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização dos servidores, promovendo mais eficiência, legalidade e segurança nas contratações e na gestão dos recursos públicos.