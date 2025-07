Frio vai perder força ao longo do mês mas temperatura não deve subir muito

Atualizado em 11 de julho de 2025

O friozinho em Poços de Caldas deve continuar firme ao longo do fim de semana. As temperaturas mínimas seguem baixas, entre 8 e 10 graus, e com máximas entre 18 e 22 graus. Já na próxima semana, o frio perde força na quarta e na quinta-feira (16 e 17), quando a máxima sobe para 24 °C.

Não há previsão de chuva.

Até o fim do mês, as temperaturas devem variar entre 12 e 25 graus. Na última semana de julho, no entanto, está prevista queda de temperatura, com mínima de 9 e máxima de 23. Poços-caldenses ainda vão precisar do casaco em agosto pelo menos na primeira metade do mês, com a temperatura variando entre 9 e 21 graus.

As informações são do Climatempo e do Accuweather.