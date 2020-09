Média móvel de casos e de óbitos passa a ser apresentada no painel Covid

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir desta quinta, 17, quem acessa o portal oficial da Prefeitura para buscar informações a respeito da Covid-19, passa a ter disponível mais dados: a média móvel do número de casos e a média móvel do número de óbitos.

O levantamento com base nas médias móveis considera os novos casos e mortes dos últimos sete dias somados e divididos por sete. É um demonstrativo que visa equilibrar os números, neutralizando as disparidades. A média móvel diária é importante, porque faz este papel de registrar as oscilações dos últimos sete dias e eliminar as distorções entre um número alto, geralmente de meio de semana e mais baixo, normalmente aos finais de semana. Os gráficos das médias já estão disponíveis no site: pocosdecaldas.mg.gov.br/covid-19. Para visualizar os números dia a dia, basta “passear” com o mouse sobre o gráfico. No quadro que fica acima do gráfico, é possível escolher visualizar média móvel de casos confirmados ou média móvel de óbitos registrados.

Painel Covid-19

No ar desde o início de julho, o Painel traz também diariamente: informações sobre novos casos, dados de pacientes de outras localidades, internados em unidades de terapia intensiva de Poços e o quantitativo de casos confirmados de residentes no município e que precisaram de internação. Pelo Painel, o cidadão segue tendo informações sobre o número de casos confirmados, recuperados e o número de óbitos, com a indicação da mudança do quadro, de um dia para o outro.

Outro demonstrativo é referente ao número de casos em acompanhamento. Os acompanhamentos representam a soma dos casos confirmados de Covid-19 que estão em isolamento domiciliar e internados em ala e UTI.

Total de casos por sexo, faixa etária, o número de óbitos por faixa etária e se a pessoa tinha comorbidade ou não, além da distribuição dos casos por região da cidade, são outras informações disponíveis.

Na ferramenta também está disponível a informação de quantos testes foram realizados por diferentes frentes (privado, empresa, município e FUNED – Fundação Ezequiel Dias), e também o número de óbitos em investigação (aqueles que aguardam resultado de exames) e o número de óbitos de pessoas não residentes. Além disso, no Painel, o cidadão tem acesso ao total dos valores recebido/investido para as ações ligadas à Covid-19, bem como aos contratos realizados, decretos e estudos de flexibilização.

A atualização constante faz parte do dinamismo da ferramenta, permanentemente revista, de acordo com a evolução da pandemia. O Painel Covid-19 é uma iniciativa da secretaria de Comunicação em parceria com as secretarias de Saúde e de Desenvolvimento e Trabalho (SEDET). O objetivo é proporcionar ainda mais transparência na divulgação dos dados referentes à pandemia no município. Lembrando que a atualização ocorre diariamente, de segunda a segunda, sempre a partir das 18 horas.