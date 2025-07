16 de Julho – Dia do Comerciante destaca a força do setor em Poços

Atualizado em 16 de julho de 2025

Comemorado em 16 de julho, o Dia do Comerciante é uma data dedicada a reconhecer o papel fundamental dos profissionais que impulsionam a economia e ajudam a construir o desenvolvimento das cidades. Em Poços de Caldas, o comércio se destaca não apenas pela diversidade de negócios, mas também pela sua relevância histórica, social e econômica.

O setor comercial é um dos principais motores da economia local. Apenas no mês de abril de 2025, o comércio liderou a geração de empregos formais em Poços, com a criação de 70 novas vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No acumulado de 2024, o setor manteve desempenho positivo, impulsionado principalmente pela retomada do consumo e pela movimentação turística.

O turismo, aliás, tem papel direto na vitalidade do comércio poços-caldense. Em 2024, a cidade foi o terceiro destino mais buscado de Minas Gerais em plataformas de hospedagem, com aumento de 24% nas buscas. Feriados prolongados, como o da Semana Santa, registraram ocupação hoteleira de até 95%, refletindo em alta nas vendas do comércio local.

Poços de Caldas também conta com a atuação da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (ACIA), que representa os interesses da classe empresarial e oferece suporte por meio de cursos, capacitações, ações promocionais e defesa institucional. A entidade tem papel importante no fortalecimento do comércio e na promoção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

Atualmente, o município figura entre as 100 melhores cidades do Brasil para se fazer negócios, segundo ranking da revista Exame. O reconhecimento se deve à infraestrutura local, à diversidade econômica e ao dinamismo de setores como o comércio e os serviços.

Neste 16 de julho, a TV Poços presta homenagem a todos os comerciantes que contribuem diariamente para o crescimento da cidade, enfrentando desafios com resiliência, criatividade e compromisso com a comunidade local.