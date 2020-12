Pórtico passa por revitalização e asfalto retirado da Rodovia do Contorno é reaproveitado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começou nesta semana a revitalização do Pórtico da cidade, no Marco Divisório, entrada para vem do estado de São Paulo. O local vai ganhar nova pintura – externa e interna, o madeiramento vai ser todo envernizado e o setor de parques e jardins irá fazer a manutenção do paisagismo. O turista que passa pelo pórtico pode receber informações e ajuda dos servidores que ficam por lá de segunda a sábado, das 9h30 às 18h30, e aos domingos, das 9h30 às 13h.

Ainda na zona oeste da cidade, o bairro Bortolan vai ganhar um parque infantil nos próximos dias. A área onde os brinquedos serão instalados já está sendo limpa e preparada. Desde 2014 as crianças do bairro estão sem o parquinho porque no local foi construída a Unidade Básica de Saúde. Ao lado dela, a prefeitura já colocou os equipamentos da academia ao ar livre, e agora, vai instalar o parquinho.

Distrito Industrial

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) em parceria com a secretaria de obras está realizando a limpeza dos passeios e vias.

Além disso, em alguns pontos os servidores estão colocando o meio-fio e uma operação tapa-buracos no asfalto, também será executada.

Reaproveitamento da obra da rodovia do Contorno

O asfalto que está sendo retirado na obra executada pelo governo do Estado, na rodovia do Contorno, está sendo triturado e reaproveitado pela prefeitura para cascalhar estradas vicinais, como a que liga o bairro Maria Imaculada à rodovia do Contorno. São 5 quilômetros muito utilizados por pequenos produtores rurais para escoar a produção. “ Está ficando uma maravilha, eu uso essa estrada pela manhã e a tarde puxando turma para a roça, muito melhor cascalhada desse jeito”, contou o produtor rural, Adilson Gonçalves da Silva.