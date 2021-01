Prefeitura inicia o ano com mutirão de limpeza na zona sul de Poços de Caldas

Os parques infantis do bairro São Sebastião e do Parque Ecológico estão sendo revitalizados e passando por manutenção. A equipe da divisão de Parques e Jardins também está cortando a vegetação e o mato alto, em todos os bairros da zona sul.

Além disso, está sendo feito um mutirão para a retirada de lixo e entulhos jogados em áreas públicas. Muito material foi retirado na rotatória que dá acesso aos bairros Vila Matilde e São Sebastião. No Conjunto Habitacional a escavadeira retirou mais sujeira.

“ É uma pena a falta de consciência das pessoas que muitas vezes vem de bairros distantes e jogam lixo nas encostas, terrenos e vias públicas, aqui na região. Vale reforçar que na zona Sul temos além da coleta seletiva de materiais reciclados e de lixo orgânico, o Cata-Treco que funciona muito bem. Falta cooperação de toda a população para termos a zona sul cada vez mais limpa e bonita”, explicou Plauto Coelho,coordenador da Zeladoria da Zona Sul.

Cronograma Cata-Treco – zona Sul

Segundas e terças- feiras- Vila Matilde, Conjunto Habitacional, São Sebastião e Parque das Nações

Quarta e quintas-feiras- Jardim do Contorno, Jardim Esperança, Jardim Daniele, Jardim Paraíso, São Bento e Santa Tereza.

Sextas-feiras- Jardim Aeroporto, bairros Kennedy I e II, e no bairro Tiradentes

A população pode denunciar quem estiver jogando lixo e entulhos na zona Sul pelo 3697-2319. Moradores de outras regiões que queiram denunciar podem acessar a ouvidoria digital pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo e-Ouve, ou então ligar na secretaria de Serviços Públicos (3697-2070). A secretaria também fornece o cronograma do Cata-Treco nos demais bairros da cidade.

