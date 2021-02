Mais de 4 mil pessoas participam do Enem Prisional em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) está sendo aplicado nos sistemas prisional e socioeducativo. Os participantes fazem as provas nesta terça e quarta-feira (23 e 24/2).

Minas Gerais é o segundo estado do país com o maior número de detentos inscritos para a prova. Este ano, 4.210 pessoas fazem o o teste em unidades prisionais de todas as regiões mineiras.

Provas

De acordo com a coordenadora de Educação Básica e Ensino Superior do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Fernanda Jabbur Machado, a aplicação das provas respeita os protocolos de segurança e saúde, necessários neste período de pandemia de covid-19. “É muito gratificante saber que mesmo em um momento tão atípico, Minas Gerais conseguiu inscrever mais de quatro mil custodiados no Enem-PPL”, destaca.

A Penitenciária de Contagem I (Nelson Hungria) é o local com o maior número de inscritos no sistema prisional mineiro. Nesta terça-feira (23/2), 161 presos da unidade realizaram as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e redação. Na quarta-feira (24/2) é dia de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias.

Vale lembrar que as provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença entre as duas provas é que o primeiro exame é realizado dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Para todos

Em Minas, até mesmo unidades de menor porte, como os presídios de Itapagipe, Januária, Congonhas e Manga, estão empenhados em propiciar oportunidades de acesso à educação aos detentos. O número de inscritos não foi diferencial ou empecilho para o comprometimento das equipes em preparar os espaços para a realização da prova, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem em todo o país.

Nas unidades em que o número de inscritos foi reduzido, como é o caso do Presídio de Pedra Azul, localizado na região Nordeste do estado, tudo foi preparado com o mesmo cuidado para que um único preso pudesse fazer o exame e tentar uma vaga no ensino superior.

“Estamos aplicando a prova no nosso novo espaço, construído para finalidades educacionais. É de muita importância para nós, gestores, participar da evolução de pessoas que estão com o intuito de mudar de vida e sair daqui melhores do que entraram”, ressalta o diretor-geral da unidade de Pedra Azul, Nilson Bispo.