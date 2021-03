Confira o que pode ou não funcionar na Onda Roxa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Comitê Extraordinário Covid- 19 publicou nesta quinta-feira (18), uma resolução para facilitar o entendimento sobre a Deliberação Estadual (nº130) que colocou todo o estado de Minas Gerais, de forma obrigatória, na Onda Roxa de restrições para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Com o intuito de garantir a aplicação dos protocolos sanitários, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

– está proibido o consumo de bebidas ou alimentos em qualquer tipo de estabelecimento ou em seus arredores, inclusive naqueles considerados essenciais, como lanchonetes, padarias e conveniências;

– a retirada do produto no balcão de atendimento está liberada das 5h às 20h, para empresas do ramo alimentício, tais como restaurantes, padarias, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias e sorveterias, sendo que, após este horário, estes estabelecimentos poderão funcionar de portas fechadas em sistema delivery;

– os demais estabelecimentos deverão manter suas portas fechadas, podendo realizar entrega de produtos na modalidade delivery (24h) ou retirada com uma porta semi-aberta (das 5h às 20h), desde que o consumidor não tenha acesso ao interior do estabelecimento

– o trabalho interno nos estabelecimentos comerciais está permitido, mantendo-se os protocolos de segurança sanitária sobre o distanciamento e uso obrigatório de máscaras;

– os estabelecimentos comerciais não essenciais, quando do funcionamento interno, deverão permanecer de portas fechadas, sendo vedado o atendimento ao público;

– igrejas e templos religiosos de qualquer natureza poderão funcionar das 5h às 20h, respeitando-se a capacidade máxima de 40% (quarenta por cento) de ocupação,embora seja recomendado os cultos e missas na modalidade virtual;

– fica permitido o serviço drive thru, desde que realizado em espaço adequado, não sendo permitido interferência no fluxo do trânsito da via;

– fica suspenso o serviço de estacionamento rotativo – Zona Azul, relativo à concessão pública municipal.

Funcionamento das atividades durante a Onda Roxa

** Atendimento presencial 24h

*Atendimento presencial das 5h às 20h

ALIMENTOS

Supermercados/mercados*

Distribuidoras de alimentos*

Açougues/ Peixarias*

Hortifrutigranjeiros*

Quitandas*

Lanchonetes*

Distribuidoras de água*

Ceasa*

Feiras (exclusivamente para alimentos) *

Restaurantes em postos de combustíveis**

REDE BANCÁRIA

Bancos/ Agências bancárias*

Lotéricas*

Financeiras*

PRODUTOS RURAIS

Peças/oficinas*

Máquinas e implementos**

Insumos/Agropecuárias**

TRANSPORTES

Oficinas em geral*

Autopeças*

Autoelétricas*

Borracharias*

Concessionárias/revenda de veículos*

Postos de combustíveis**

Transporte privativo/táxi/mototáxi**

Transporte de entrega de cargas**

Transporte coletivo**

SAÚDE

Lavanderias*

Hospitais**

Clínicas de diversas especialidades**

Consultórios médicos e odontológicos**

Laboratórios**

Farmácias/drogarias**

Lojas de produtos hospitalares**

Óticas**

Clinicas veterinárias e pet shop**

Dedetizadoras/controle de pragas**

Atuação em emergências ambientais**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Obras*

Lojas de materiais de construção*

Lojas de materiais elétricos*

Lojas de materiais hidráulicos*

Vidraçarias*

Lojas de ferragens*

Locação de máquinas*

Depósito de materiais de construção*

Construtoras*

Lojas de EPI*

Prestadores de serviços**

OUTROS SERVIÇOS

Loja de tecidos e aviamentos*

Locadoras de veículos*

Graduação em saúde (último período)*

Serviços funerários**

Indústrias em geral**

Call Center**

Contabilidade**

Representação judicial e extrajudicial**

Assessoria e consultoria jurídica**

Serviços de tecnologia e informação**

Provedores de internet**

Revenda de gás de cozinha**

Serviços domésticos**

Reparo e manutenção de equipamentos**

Hotéis/Motéis (para residência, isolamento Covid-19, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços essenciais) **

O descumprimento das normas impostas pela Onda Roxa implicam em multa, interdição de estabelecimentos, e o infrator ainda pode responder por crime de desobediência e contra a saúde pública.