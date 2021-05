Placas de conscientização são instaladas em pontos turísticos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A secretaria municipal de Turismo está realizando a fixação de placas de conscientização contra Covid-19 nos pontos turísticos de Poços de Caldas. Com objetivo principal em evitar a disseminação do vírus, mensagens foram colocadas sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e também para evitar aglomerações.

A fiscalização continua, é feita também a aferição de temperatura e oferecido álcool em gel à todos os frequentadores.

A coordenadora da Divisão de Equipamentos Turísticos, Paula Narayane comenta o desenvolvimento deste serviço nos pontos turísticos do município. “Nós temos equipes distribuídas pelos pontos e que fazem essa orientação aos visitantes, mas agora com as placas será mais uma forma de incentivar a conscientização de todos, sejam turistas ou moradores de Poços.”

Os pontos estão em funcionamento, mas existem algumas restrições que devem ser respeitadas. “Atualmente o complexo do Cristo Redentor, juntamente a Rampa de Voo Livre estão com restrição no horário de funcionamento. O acesso é permitido diariamente das 8h às 17h, e às 18h o ponto é fechado. Além disso, para permanência, assim como em todos os lugares, é obrigatório o uso de máscara. Na rampa, há também demarcações para que seja respeitado o distanciamento entre os grupos. A Fonte dos Amores e o Véu das Noivas funcionam das 8h às 17h30”, finaliza a coordenadora.