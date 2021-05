18 de Maio: Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Nesta terça-feira (18), é relembrado o Dia da Luta Antimanicomial, caracterizado pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental.

Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O Movimento da Reforma Psiquiátrica se iniciou no final da década de 70.

O município oferece vários serviços para o tratamento da saúde mental de acordo com o grau de sofrimento mental do paciente.

CAPS II Girassol

Tratamento de adultos em sofrimento mental grave.

Horário de Funcionamento: 7:00 às 17:00

Endereço: Rua Ouro Preto, 156, Jardim dos Estados

Telefone: 3715 9158

CAPS AD

Tratamento de pessoas em uso nocivo de álcool e outras drogas.

Horário de Funcionamento: 8:00 às 18:00

Endereço: Rua Paraíba, 200, Centro

Telefone: 3697 2249

CAPS II Despertar

Tratamento de crianças e adolescentes em sofrimento mental grave.

Horário de Funcionamento: 8:00 às 18:00

Endereço: Avenida David Benedito Otoni, 794, Jardim dos Estados

Telefone: 9 8403 4548

Estratégia de Saúde da Família (postinhos)

Tratamento para casos de sofrimento mental/emocional leve ou estável.

