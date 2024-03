19º Flipoços recebe influencers digitais literários para o 1º Encontro em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A participação dos influenciadores digitais na cadeia do livro é inegável. Jovens leitores brasileiros têm notadamente buscado, cada vez mais, indicações para suas próximas leituras nas redes sociais e, felizmente, lá encontram muitas dicas, resenhas, análises, críticas literárias. Com linguagem objetiva, lúdica, informal, intuitiva e muitas vezes até cômica, esses comunicadores alcançam leitores de todos os cantos, de todas as idades e, mais do que isso, alcançam aqueles que sequer estão pensando em ler, mas encontram ali uma informação que chama atenção, prende o interesse e acaba por incentivar a leitura.

Pensando na força dos influenciadores digitais e sua contribuição para o fomento do livro e da leitura, a curadoria do 19º Flipoços e Feira do Livro do Sul de Minas abriu uma chamada nacional para inscrições de todo país. Foram selecionados os convidados que se reuniram virtualmente para traçar as estratégias de divulgação.

Os influencers que virão para Poços de Caldas, durante o Festival e a Feira do Livro, são: Isabella de Andrade – São Paulo – @isabella_deandrade / @elasnaescrita; Hugo Roger Sales de Paula – São Paulo – @legadodaspalavras; Tatiany Leite – São Paulo – @tatianyleite; Gabriela Matos – Itapira – @leitoraemdesespero; Filipe Salomão – São Caetano do Sul – @filipesalomao88; Lola Chambrett – Taubaté – @lolachambrett; além dos influencers poços-caldenses: Alessandra Imperatriz @minhacidadepocosdecaldas; Antonio Voorhees – @antoniovoorhees; Aline Fallaci @alinefallaci; Aline Perinoto -@alineperinoto e Thais Oliveira – @professorathaisoliveira que será a mediadora do 1º. Encontro de Influencers Digitais com o tema: “Se tem quem leia, é literatura. O importante é ler! Ou não?” no dia 01 de maio, quarta-feira, às 17h30, no Coreto Cultural (palco que será montado no meio da Feira do Livro).

Os influencers convidados terão como missão passar para seus públicos o olhar apurado do que estará rolando no Festival e mostrar as belezas do evento e da cidade para todo o Brasil. Eles ficarão por todo o período na cidade e a qualquer momento fazendo entradas ao vivo em seus perfis, mostrando tudo que estiver acontecendo. Sem dúvida, uma novidade das mais interessantes do 19º Flipoços, que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio de 2024, na primeira Vila Literária de Minas Gerais que será montada no Parque José Affonso Junqueira, aberto ao público. O evento contará com mais de 60 tendas de editoras, livrarias e parceiros com decoração e iluminação cênica, dois palcos e outros espaços alternativos que irão oferecer atividades para todas as idades.

Acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.