1ª Corrida das Divas reúne 1,7 mil atletas e celebra o mês da mulher

Na manhã do domingo (30), aconteceu a 1ª Corrida das Divas, um evento que reuniu 1,7 mil atletas. A largada foi às 7h30, em frente ao Partage Shopping. Criada para celebrar o mês dedicado às mulheres, a corrida teve um foco feminino, mas também foi aberta à participação masculina.

Participantes puderam escolher entre provas de 5 e 10km, além de uma caminhada e corrida kids. O percurso incluiu trechos pelas av. João Pinheiro e Mansur Frayha, proporcionando um desafio dinâmico para os atletas.

O professor Valtinho Pereira destacou o excelente desempenho da equipe Caldense, conquistando o segundo lugar de maior equipe com 107 inscritos. “Nosso grupo tem se dedicado bastante, e isso se reflete nos resultados. O time está crescendo, e a união entre os atletas é fundamental. Com comprometimento e treino constante, o desempenho aparece tanto nas ruas quanto nas corridas”, afirmou Valtinho.

Entre os destaques individuais, Alana Figueiredo brilhou ao conquistar o 1º lugar no feminina geral 10km. Para ela, o desafio foi duplo, já que está acostumada a competir em provas de 5km. “Hoje me desafiei nos 10 e consegui. Foi difícil, exigiu bastante, mas estou feliz com a colocação. Treinar com a equipe Caldense faz toda a diferença, tanto no desempenho quanto no lado social. Amizades que construímos no esporte ajudam no aspecto mental, e o apoio da torcida durante a prova faz toda a diferença para mantermos o ritmo e cruzarmos a linha de chegada com força”, finalizou a atleta.

ROBSON ALVARENGA

1° geral 10km (tempo 34min06s)

ALANA ROBERTA F. P. FIGUEIREDO

1ª geral 10km (tempo 42min43s)

MONIQUE N. TOME

5º lugar 5km categ. 30 a 34 anos

CRISTINA MARIOTTO

2º lugar 5km categ. 50 a 54 anos

DENIZE JUNQUEIRA

4º lugar 5km categ. 55 a 59 anos

ALCIONE DE A. SILVA

2º lugar 5km categ. 60 a 69 anos

ALECSSANDRO M. SANTANA

4° lugar 5km categ. 50 a 54 anos

BRUNA DE S. SILVA

4º lugar 10km categ. 18 a 29 anos

ELENROSE DUTRA P. DE SOUZA

3º lugar 10km categ. 40 a 49 anos

ALUÍSIO ROCHA

1° lugar 10km categ. 40 a 49 anos

TARCÍSIO M. DE ANDRADE

4º lugar 10km categ. 40 a 49 anos

JOSÉ O. PEREIRA (VALTINHO)

3° lugar 10km categ. 50 a 59 anos