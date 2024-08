1ª Corrida Night Run – Quebrando o Silêncio agita Poços de Caldas neste sábado(17)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 17 de agosto de 2024, Poços de Caldas será palco de um evento esportivo que promete movimentar a cidade: a 1ª Corrida Night Run / Quebrando o Silêncio. A largada está marcada para as 19h, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira – Ronaldão, oferecendo aos participantes uma experiência única de corrida noturna com realização da secretaria de Promoção Social.

O evento conta com diferentes modalidades, permitindo a participação de corredores e caminhantes de ambos os gêneros. As provas serão divididas nas seguintes categorias:

Corrida de 5 km (Masculino e Feminino)

Corrida de 10 km (Masculino e Feminino)

Caminhada de 3 km (Masculino e Feminino)

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas até o limite de 700 participantes. O valor da inscrição é de R$ 60,00, com desconto para corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 30,00. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial (www.runnerbrasil.com.br) ou pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer, onde o pagamento é realizado via Pix.

Os kits de corrida, compostos por camiseta, chip descartável e número de peito, serão entregues no dia do evento, das 9h às 17h na Delegacia da Mulher e, posteriormente, das 17h30 às 18h30 no local da largada. Vale lembrar que a retirada do kit por terceiros é permitida mediante apresentação do recibo de pagamento e documento oficial com foto.

A premiação inclui troféus para os cinco primeiros colocados gerais masculino e feminino, e medalhões para os três primeiros colocados em categorias por faixa etária. Todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo limite de 2 horas receberão uma medalha de participação e um kit de chegada.

A organização destaca a importância de seguir as regras estabelecidas no regulamento, como o uso obrigatório do chip de cronometragem e a obrigatoriedade de se posicionar corretamente na largada.

Além de promover a prática esportiva, a Corrida Night Run também visa conscientizar sobre a importância de quebrar o silêncio em relação a questões de violência e discriminação. A segurança do evento será garantida com apoio dos órgãos competentes e monitores para orientação dos participantes. Haverá postos de hidratação ao longo do percurso, serviços médicos de emergência disponíveis e ações de conscientização.

Não perca essa oportunidade de participar de um evento esportivo que une saúde, esporte e conscientização em Poços de Caldas. Inscreva-se e faça parte desta noite especial!

Incrições aqui: https://www.runnerbrasil.com.br/Views/Runner/Runner_CadastroLogin.aspx?idEvento=8708