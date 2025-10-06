1º Mountain Experience Running reúne mais de 500 atletas

06out

1º Mountain Experience Running reúne mais de 500 atletas

Por Esporte

Atualizado em 6 de outubro de 2025

foto: Victor Imesi/Fotop

A manhã deste domingo, 5 de outubro, foi marcada por muita energia e superação em Poços de Caldas (MG). A cidade recebeu a 1ª edição do Mountain Experience Running, que reuniu mais de 500 atletas em um percurso de 5 km com largada ao lado do Estádio Ronaldo Junqueira.

No masculino, o campeão geral foi Henrique Ferreira de Assis, com o tempo de 17min03s, enquanto no feminino o primeiro lugar ficou com a atleta olímpica Tatiele Roberta de Carvalho, que completou a prova em 20min16s.

foto: Victor Imesi/Fotop

O evento integrou a programação do Mountain Experience CrossFit, que aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em sua segunda edição. A realização foi da Associação de Performance Física (APCF), com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

De acordo com o presidente da APCF, Fábio Dechichi, o objetivo do evento vai além da competição:

“Promover eventos esportivos como o Mountain Experience é fundamental para incentivar a prática saudável e fortalecer a comunidade”, destacou.

A cronometragem ficou a cargo da Superação Eventos, e a cobertura fotográfica foi realizada pela Fotop Poços. As fotos oficiais podem ser conferidas em:
👉 https://fotoppocos.fotop.com.br/fotos/eventos/index/evento/154952

🏃‍♀️ Top 5 – Categoria Feminina Geral

1️⃣ Tatiele Roberta de Carvalho – 00:20:16
2️⃣ Alana Roberta Freire Pacelle Figueiredo – 00:22:26
3️⃣ Aline Perinoto – 00:22:37
4️⃣ Aline Tatiele da Silva – 00:22:53
5️⃣ Andressa Cássia de Oliveira Lopes – 00:23:28

foto: Victor Imesi/Fotop

🏃‍♂️ Top 5 – Categoria Masculina Geral

1️⃣ Henrique Ferreira de Assis – 00:17:03
2️⃣ Gustavo Henrique Pereira – 00:18:44
3️⃣ Mateus Marco Gomes Melo – 00:19:07
4️⃣ José Geraldo Damasceno Melo – 00:19:31
5️⃣ Jonnes Cândido – 00:19:58

 

foto: Victor Imesi/Fotop
FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

01ago

Corrida da Caldense caminha para recorde em Poços

foto: Victor Imesi/Fotop A 4ª Corrida da Caldense, marcada para o dia 14... Leia Mais

16jul

Inscrições abertas para a 1ª Corrida da Polícia Militar em Poços de Caldas

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Polícia Militar, que... Leia Mais

18ago

Poços dá a largada na etapa estadual paralímpica do JEMG 2025

foto: Victor Imesi Nesta segunda-feira (18), Poços de Caldas sediou a abertura oficial... Leia Mais

20jul

João Paulo e Tatiele vencem a 16ª Meia Maratona das Águas

Foto: Victor Imesi/Fotop A manhã deste domingo (20) foi marcada por esporte, superação... Leia Mais

17ago

Corrida da Adefip reuniu mais de 1.100 atletas neste domingo

foto: Victor Imesi/Fotop Poços Na manhã deste domingo, 17 de agosto, Poços de... Leia Mais

16set

Brasil leva maior delegação da história para o Sul-Americano de Cricket na Argentina

A Confederação Brasileira de Cricket (CBCr) embarcou nesta terça-feira (16) de Poços... Leia Mais

15set

Jovem talento do skate: Nina Dias, tricampeã mineira, mira o tetra em 2025

Aos 13 anos, a skatista Nina Dias já é... Leia Mais

28jul

XCM Rota do Vulcão agita Poços em outubro

foto: Victor Imesi (mais…) Leia Mais

15set

Caldense Running se consolida como a maior corrida de rua do Sul de Minas

Neste domingo, 14 de setembro, Poços de Caldas recebeu a quarta edição... Leia Mais

06set

Encontro de ex-jogadores celebra os 100 anos da Caldense

O Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, foi palco de um encontro... Leia Mais