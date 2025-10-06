1º Mountain Experience Running reúne mais de 500 atletas

Atualizado em 6 de outubro de 2025

A manhã deste domingo, 5 de outubro, foi marcada por muita energia e superação em Poços de Caldas (MG). A cidade recebeu a 1ª edição do Mountain Experience Running, que reuniu mais de 500 atletas em um percurso de 5 km com largada ao lado do Estádio Ronaldo Junqueira.

No masculino, o campeão geral foi Henrique Ferreira de Assis, com o tempo de 17min03s, enquanto no feminino o primeiro lugar ficou com a atleta olímpica Tatiele Roberta de Carvalho, que completou a prova em 20min16s.

O evento integrou a programação do Mountain Experience CrossFit, que aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em sua segunda edição. A realização foi da Associação de Performance Física (APCF), com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

De acordo com o presidente da APCF, Fábio Dechichi, o objetivo do evento vai além da competição:

“Promover eventos esportivos como o Mountain Experience é fundamental para incentivar a prática saudável e fortalecer a comunidade”, destacou.

A cronometragem ficou a cargo da Superação Eventos, e a cobertura fotográfica foi realizada pela Fotop Poços. As fotos oficiais podem ser conferidas em:

👉 https://fotoppocos.fotop.com.br/fotos/eventos/index/evento/154952

🏃‍♀️ Top 5 – Categoria Feminina Geral

1️⃣ Tatiele Roberta de Carvalho – 00:20:16

2️⃣ Alana Roberta Freire Pacelle Figueiredo – 00:22:26

3️⃣ Aline Perinoto – 00:22:37

4️⃣ Aline Tatiele da Silva – 00:22:53

5️⃣ Andressa Cássia de Oliveira Lopes – 00:23:28

🏃‍♂️ Top 5 – Categoria Masculina Geral

1️⃣ Henrique Ferreira de Assis – 00:17:03

2️⃣ Gustavo Henrique Pereira – 00:18:44

3️⃣ Mateus Marco Gomes Melo – 00:19:07

4️⃣ José Geraldo Damasceno Melo – 00:19:31

5️⃣ Jonnes Cândido – 00:19:58