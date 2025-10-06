1º Mountain Experience Running reúne mais de 500 atletas

1º Mountain Experience Running reúne mais de 500 atletasVictor Imesi
Atualizado em 6 de outubro de 2025
A manhã deste domingo, 5 de outubro, foi marcada por muita energia e superação em Poços de Caldas (MG). A cidade recebeu a 1ª edição do Mountain Experience Running, que reuniu mais de 500 atletas em um percurso de 5 km com largada ao lado do Estádio Ronaldo Junqueira.
No masculino, o campeão geral foi Henrique Ferreira de Assis, com o tempo de 17min03s, enquanto no feminino o primeiro lugar ficou com a atleta olímpica Tatiele Roberta de Carvalho, que completou a prova em 20min16s.
O evento integrou a programação do Mountain Experience CrossFit, que aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em sua segunda edição. A realização foi da Associação de Performance Física (APCF), com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
De acordo com o presidente da APCF, Fábio Dechichi, o objetivo do evento vai além da competição:
“Promover eventos esportivos como o Mountain Experience é fundamental para incentivar a prática saudável e fortalecer a comunidade”, destacou.
A cronometragem ficou a cargo da Superação Eventos, e a cobertura fotográfica foi realizada pela Fotop Poços. As fotos oficiais podem ser conferidas em:
👉 https://fotoppocos.fotop.com.br/fotos/eventos/index/evento/154952
🏃♀️ Top 5 – Categoria Feminina Geral
1️⃣ Tatiele Roberta de Carvalho – 00:20:16
2️⃣ Alana Roberta Freire Pacelle Figueiredo – 00:22:26
3️⃣ Aline Perinoto – 00:22:37
4️⃣ Aline Tatiele da Silva – 00:22:53
5️⃣ Andressa Cássia de Oliveira Lopes – 00:23:28
🏃♂️ Top 5 – Categoria Masculina Geral
1️⃣ Henrique Ferreira de Assis – 00:17:03
2️⃣ Gustavo Henrique Pereira – 00:18:44
3️⃣ Mateus Marco Gomes Melo – 00:19:07
4️⃣ José Geraldo Damasceno Melo – 00:19:31
5️⃣ Jonnes Cândido – 00:19:58