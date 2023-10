1º Piquenique Doce Encontro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Associação de Diabéticos (ADPC) juntamente com a Drª. Daniela Gonçalves irá realizar o “1° Piquenique Doce Encontro” para a população de Poços de Caldas.

O intuito do evento é promover um encontro descontraído e a interação entre as pessoas presentes. Além do piquenique, também haverá recreação para as crianças, pintura facial e todos poderão tirar dúvidas, trocar experiências, aprender mais sobre o diabetes e conversar com a Drª. Daniela Gonçalves, endocrinologista infantil, profissional atualizada sobre as novas técnicas de tratamento e avanços tecnológicos que proporcionam uma melhor qualidade de vida para quem tem Diabetes Mellitus tipo 1.

Apesar de terem como público alvo os diabéticos da cidade, o evento será aberto a todas as pessoas que queiram saber e entender mais sobre o assunto.

Os interessados deverão entrar em contato com a Bianca Prado, através do telefone (35) 99985-0522 para confirmarem sua presença e de sua família.

Data: 28 de outubro de 2023 – Sábado

Hora: a partir das 14:30h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari – Avenida João Pinheiro S/N

piquenique