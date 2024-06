1º Torneio Operacional de Bombeiros acontece na próxima semana

Na manhã da próxima terça, 25, a 1ª Companhia Independente de Bombeiros de Poços de Caldas e o Grupo Citur realizarão o 1º Torneio Operacional de Bombeiros. O evento ocorrerá no Parque do Cristo, com início às 8h30min.

O torneio irá contar com a participação de 35 militares e incluirá provas que destacam a resiliência e o preparo físico dos bombeiros, como içamento de carga, entrada forçada, arraste de mangueira e resgate de vítima inconsciente. Estas atividades têm como objetivo promover aprimoramento da parte física dos soldados e a constante busca pela melhoria das técnicas operacionais.

A realização deste torneio visa não apenas fortalecer o treinamento dos bombeiros, mas também proporcionar à comunidade uma oportunidade de conhecer melhor o trabalho desses profissionais dedicados à segurança e ao salvamento em um dos cartões postais mais famosos de Poços de Caldas.

