2 de abril é Dia Internacional do Livro Infantil e as bibliotecas terão mesas especiais sobre o tema a partir desta quarta

Nesta quarta-feira, 2 de abril, é celebrado o Dia Internacional do Livro Infantil. Para celebrar a data, as bibliotecas de Poços de Caldas preparam mesas temáticas com indicações de leitura para os pequenos leitores. Além disso, durante todo o mês, as indicações semanais de leitura trarão obras do universo infantojuvenil.

A data homenageia o escritor Hans Christian Andersen, que nasceu no dia 2 de abril de 1805, na Dinamarca. Um dos primeiros autores a se dedicar especificamente às crianças, ele ficou reconhecido internacionalmente como o pai dos contos de fadas modernos. Entre as conhecidas histórias de Andersen, estão os clássicos “O Patinho Feio” e “A Pequena Vendedora de Fósforos”, entre outros.

Abril também traz o Dia Nacional do Livro Infantil, no dia 18. A data celebra a obra do escritor Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882, em Taubaté/SP. A data é parte integrante do calendário oficial do Brasil desde janeiro de 2002, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.402, homenageando Monteiro Lobato, um dos mais importantes escritores da literatura infantojuvenil da América Latina e também do mundo, que produziu 26 títulos destinados ao público infantil, com inesquecíveis personagens como a Boneca Emília, Visconde de Sabugosa e toda a turma do “Sítio do Picapau Amarelo”.

“Queremos propor que as famílias e as escolas tragam as crianças para conhecer nosso acervo voltado para o público infantil e juvenil, nas cinco unidades de acesso público do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas. A leitura é fundamental para crianças e adolescentes, já que estimula a compreensão sobre si mesma e sobre o mundo, promove a ampliação do repertório e desenvolve suas habilidades cognitivas, emocionais e sociais”, destaca a gerente das Bibliotecas Públicas, Elisa Casaro. “Outro desafio é para que os adultos aproveitem a data e tirem um tempinho para ler para uma criança, fortalecendo os vínculos e criando memórias afetivas”, completa.

Hans Christian Andersen

O Dia Internacional do Livro Infantil é comemorado no dia 2 de abril porque esse é o dia do aniversário do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Assim, desde 1967, o Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens (IBBY, sigla em inglês para International Board on Books for Young People) celebra a data e os livros infantis, com o objetivo de despertar o amor pela leitura.

Desde criança, Andersen foi estimulado pelo pai a ter contato com a literatura. Aos 11 anos precisou trabalhar em fábricas para sustentar a família, depois da morte do pai, mas decidiu dedicar-se totalmente à literatura anos mais tarde. Começou a escrever em 1828. Suas obras ultrapassaram a barreira do tempo e permanecem até hoje nas estantes de bibliotecas e livrarias, nas mãos ágeis e curiosas das crianças, e são adaptadas para o cinema por diversos estúdios.

Morreu em 4 de agosto de 1875, mas se tornou imortal devido à sua obra. Em sua homenagem, foi criado também o Prêmio Hans Christian Andersen. Desde 1956, a cada dois anos, escritores e ilustradores de literatura infantojuvenil são premiados com a medalha Hans Christian Andersen.

Andersen escreveu inúmeros livros. Entre suas obras, estão:

A rainha da neve

A pequena sereia

Os sapatos vermelhos

O soldadinho de chumbo

O patinho feio

A pequena vendedora de fósforos

A princesa e a ervilha

A Polegarzinha.

Saiba como fazer seu cadastro nas bibliotecas: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/faca-seu-cadastro-nas-bibliotecas-publicas-de-pocos-de-caldas/.