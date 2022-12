Balanço do biênio 2021/2022 é apresentado na Câmara

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O presidente da Câmara, vereador Marcelo Heitor (PSC), apresentou à imprensa, nesta quinta feira, dia 15, um balanço das ações do Legislativo no biênio 2021/2022.

À frente da Mesa Diretora neste período, o parlamentar falou do trabalho realizado pela Casa a fim de fortalecer a imagem da instituição e, também, das diversas iniciativas adotadas para melhorar a estrutura interna. Vereadores, o prefeito Sérgio Azevedo e secretários municipais também participaram do encontro.

Segundo o presidente, a comunicação com a população foi um dos principais pontos discutidos nesses dois anos. “Procuramos implementar medidas para aperfeiçoar essa relação, tanto através da Escola do Legislativo, como também das campanhas realizadas, da utilização do saguão de entrada, das muitas visitas dos vereadores nos bairros, como também em unidades de saúde e escolas e, agora recentemente, das melhorias na qualidade das transmissões das nossas sessões e reuniões. Foram dois anos muito produtivos, de muito trabalho e dedicação”, ressaltou.

Outras iniciativas elencadas pelo vereador foram as adequações no prédio da Câmara visando à acessibilidade, como a colocação de mapa tátil, demarcação de piso tátil e instalação de placas indicativas em Braille, e a transmissão das sessões com tradução simultânea em Libras. Ele citou, ainda, a implantação do novo sistema de votação e de captação de imagens, o novo sistema de processo legislativo 100% digital e a gestão do arquivo da Casa, que permitirá a diminuição do acúmulo de documentos físicos e, consequentemente, a eliminação de papéis, a redução de custos e organização do espaço.

Marcelo Heitor falou, também, da devolução, mais uma vez, de recursos ao Poder Executivo, que totalizaram, no biênio, 17.412.266,07. “Uma ação que vem sendo adotada há algum tempo, como forma de auxiliar a prefeitura no pagamento de 13º aos servidores, bem como no pagamento de outras pendências. Quero reforçar que, desse valor, R$ 2,5 milhões foram destinados à Saúde, um pedido feito pela Câmara à administração”, disse.

Durante a coletiva, foram apresentados números referentes à atuação Legislativa nesse período, sendo alguns deles: 62 Anteprojetos de Lei, 5.659 Indicações, 302 Moções, 287 Projetos de Lei, 3.787 Requerimentos, 56 Projetos de Decreto Legislativo, 236 leis ordinárias aprovadas, 55 audiências públicas, 21 sessões especiais (comemorativas e solenes), 17 escolas no Câmara em Visita, 26 exposições.

Para o legislador, foram dois anos de muitas conquistas, mas também de muito trabalho de todos os vereadores. “Avançamos bastante, tivemos melhorias significativas e o trabalho continua. Quero destacar a constante atuação dos vereadores na apresentação de proposições, aprovação de leis, participação em reuniões, análise de processados nas Comissões Permanentes e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Continuaremos firmes no propósito maior, que é trabalhar para o desenvolvimento de Poços e qualidade de vida da nossa população”, finalizou.

O vereador Marcelo Heitor destacou algumas ações de modernidade que estão entrando em vigor neste final de ano, entre elas a parte tecnológica de transmissão das sessões e também a questão de organização dos arquivos da Casa. Falou ainda sobre uma mudança de cultura da Câmara, destacando que o Poder Legislativo tem mostrado sua importância para a população. “As principais discussões de nossa cidade passa por esta Casa e para que este acompanhamento seja mais eficaz estamos avançando em melhorias, entre elas a implementação deste novo sistema de transmissão, além da nossa preocupação com os arquivos que mostram uma história de 30, 50 anos e eles precisam ser preservados”, destacou Heitor.

O prefeito Sérgio Azevedo esteve presente na sessão e destacou a importância da união entre Executivo e Legislativo. Para ele, a união dos poderes é necessária pelo bem da população. Ele falou ainda sobre repasses feitos pela Câmara que possibilitaram à prefeitura pagar o 13o. dos servidores. “Nos fizeram um repasse que ajudou a completar o 13o. e também uma parte que nos solicitaram para ir para a saúde. Ações muito importantes, já que é um dinheiro que será destinado para as cirurgias eletivas e nos ajudar a recuperar este número de cirurgias que ficaram paradas devido à pandemia. Agora temos que fazer mutirões para conseguir andar mais rápido e ajudar as pessoas”, disse o prefeito.

Sobre a nova presidência da Câmara, que será definida na próxima semana, o prefeito destacou que acompanha de longe e espera que o novo presidente procure fazer o mesmo trabalho realizado por Marcelo Heitor, um trabalho de harmonia que só trará bem para à população.