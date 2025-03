21 de março é Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. No bairro de Shaperville, os manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Shaperville. Em memória à tragédia, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o 21 de março como Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial.

No Brasil, o 21 de março também foi instituído como o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Em Poços, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica (COMPIRÉ) realiza evento alusivo à data, com programação das 14h às 22h, na Praça Dom Pedro II.

O município também se articula para a apresentação oficial da Rede da Promoção da Igualdade Racial de Poços de Caldas. “É um momento importante para a comunidade negra e não negra que acredita no direito que toda pessoa tem a viver com dignidade, respeito a sua cultura e religião. A Rede será a voz de todos que sentirem seus direitos desrespeitados. Estejamos juntos porque somos resistência quando nos ‘aquilombamos’”, enfatiza a coordenadora da Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, Nanci de Moraes.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Assistência Social, criou, no início deste ano, a Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. A nova estrutura tem como objetivo principal reduzir as desigualdades raciais no município, com foco na população negra, por meio de ações planejadas para prazos curtos, médios e longos, além de atender às demandas mais imediatas identificadas na cidade.

Em fevereiro, foi criado, ainda, o Programa Municipal Antirracista, que estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes. A Lei nº 9.968 prevê uma série de ações em relação às Políticas de Ação Afirmativa Continuadas voltadas aos afrodescendentes, com o objetivo de fortalecer o compromisso do município com a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo em todas as suas formas.

Discriminação racial

Segundo o Artigo I da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial “discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública”.

(Com informações de www.geledes.org.br).