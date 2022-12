Polícia prende empresário por coparticipação em assalto no Bortolan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Poços de Caldas foi acionada pela PM para realizar a prisão em flagrante de um empresário de 21 anos por coparticipação no assalto à mão armada ocorrido na tarde de ontem, dia 26, em uma residência localizada na Avenida Condé do Vila, no bairro Bortolan.

Durante as diligências da Polícia Militar para a localização dos dois homens que invadiram o local e furtaram duas caminhonetes e balearam uma das vítimas, os policiais foram procurados pelo empresário em questão. Ele relatou que sua arma de fogo marca Glock, calibre 40, havia sudo furtada de sua residência. O empresário contou que a arma foi levada sem que houvesse arrombamento no local. Os policiais então constataram que a arma utilizada no assalto no Bortolan era do mesmo tipo. Após ser preso, um dos ladrões admitiu aos policiais que o empresário teria emprestado a arma para eles cometerem o crime, com a condição de que dividiriam o que fosse roubado da residência. A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante do empresário por coparticipação no assalto e por falsa comunicação de crime.

Na casa de um dos envolvidos, policiais apreenderam vários itens, inclusive drogas e a arma utilizada no crime já que sua arma não havia sido furtada. Na residência de um dos ladrões, foram encontrados diversos produtos ilícitos, tais como drogas, celulares, joias e balança de precisão. No total, foram presas seis pessoas por envolvimento no roubo e tráfico de drogas. Uma delas, de 23 anos, estava sob o benefício da chamada “saidinha de Natal”. Ele foi um dos ladrões que invadiu a casa durante o assalto. Também foram presos o outro ladrão que invadiu a residência, de 22 anos, um homem de 18 anos e duas mulheres, com idades de 18 e 27 anos. A PM não informou qual foi a participação das mulheres e do homem de 18 anos no crime.

Beatriz Aquino