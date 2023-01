Defesa Civil alerta sobre chuvas

A Defesa Civil alerta a população para a possibilidade de chuvas fortes até a próxima segunda-feira, (9), nas áreas a Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais, com um volume pluviométrico acima de 100 mm.

Em Poços de Caldas, a situação não é tão preocupante, mas requer atenção.

Os maiores volumes são esperados para as regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Noroeste, metropolitana de Belo Horizonte e Central. Já de 9 a 16, a tendência é que as chuvas mais expressivas sejam registradas no Sul, Triângulo, Oeste, Campo das Vertentes e região Noroeste.

A Defesa Civil pede que a população fique atenta a sinais que antecedem deslizamentos de terra como rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, árvores e postes inclinados. Para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil, basta se cadastrar gratuitamente enviando uma mensagem de texto (SMS), com o CEP, para o número 40199.

Beatriz Aquino

