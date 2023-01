Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alcoa Poços de Caldas abre inscrições para o Programa ACTION 2023. O Programa incentiva o voluntariado e beneficia instituições de Andradas, Poços de Caldas, Caldas (MG) e Divinolândia (SP)

Um dos programas promovidos pelo Instituto Alcoa de maior longevidade e de excelentes resultados é o ACTION, que tem como objetivo incentivar o voluntariado em equipe nas operações da Alcoa no Brasil. Para os ACTIONs 2023, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro.

Podem participar organizações sem fins lucrativos e formalizadas, que prestam serviço à

comunidade, e estejam localizadas e/ou beneficiem as comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Andradas (MG) e Divinolândia (SP), onde a Alcoa tem operações. Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

“O ACTION é uma ação comunitária realizada pelos voluntários da Alcoa, com, no mínimo, quatro horas de duração”, explica Fabio Costa, Analista de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “Além de ganhar com o trabalho dos voluntários, a instituição beneficiada recebe a doação de R$ 10 mil, recursos do Instituto Alcoa, para ser investida em melhorias para seus atendidos”.

Após o encerramento das inscrições, são selecionadas as nove instituições beneficiadas pela Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores da Unidade de Poços de Caldas, e Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da Alcoa (CCRC), integrado por representantes das comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Andradas (MG) e Divinolândia (SP). Para conclusão do processo, as organizações selecionadas passarão por verificação documental prévia para confirmação da ação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site:

https://pt.surveymonkey.com/r/PC6K2RV.

Em 2022, os ACTIONs reuniram cerca de 360 voluntários e beneficiaram nove instituições: Casa Arco-íris, de Andradas(MG); Escola Municipal e Educação Básica José Álvares Canha e o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Divinolândia(SP); Escola Estadual Souza Novaes, de Caldas(MG), e Escolas Municipais Wilson Hedy Molinari e Vitalina Rossi, A Guarda-Chuva, Associação dos Deficientes Físicos (Adefip) e Verde Carinho, de Poços de Caldas. Além de contarem com o importante trabalho dos voluntários, somado, essas instituições receberam um total de R$ 90 mil.

