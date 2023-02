Senai abre vagas gratuitas para cursos técnicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa Trilhas do Futuro do governo de Minas Gerais através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai de Poços de Caldas, está oferecendo vagas gratuitas para diversos cursos técnicos.

Os cursos oferecidos são nas áreas de qualidade, eletrotécnica, eletromecânica, manutenção e suporte de informática, eletrônica, automação industrial e mecânica.

Podem se inscrever para os cursos os estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio, das redes públicas e particulares, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio, assim como pessoas que já concluíram essa etapa de ensino. Não há limite de idade para concorrer às vagas, mas o processo de seleção determina critérios de ordem de prioridade e desempate.

As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Para maiores informações, ligue para o número 3729-2600.

Para realizar a inscrição no Trilhas de Futuro são necessários os seguintes dados:

_ Nome completo do candidato/estudante;

_ Nome social;

_ Data de nascimento;

_ Sexo e raça;

_ Nacionalidade e naturalidade;

_ Endereço completo, inclusive CEP;

_ Telefones de contato;

_ E-mail (se possuir);

_ CPF do aluno;

_ Nome e CPF da mãe/pai ou responsável legal;

_ Declaração se o candidato/estudante possui deficiência;

_ Escolaridade que possui no momento da inscrição;

_ Rede de ensino em que está cursando ou concluiu o ensino médio;

_ Indicação do curso de interesse, do turno, da instituição e do endereço de preferência;

_ Informação sobre ocupação profissional.

Fonte: Senai Poços de Caldas

Beatriz Aquino