Mulher é presa por tráfico de drogas no bairro São José

A Polícia Militar realizou na tarde desta terça-feira, (07), uma ação no bairro São José, com objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

Durante patrulhamento na Rua Haroldo Genofre Junqueira, os policiais depararam com uma mulher que, ao avistar a viatura, correu para dentro de uma residência, o que despertou a atenção da equipe.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram vários entorpecentes, incluindo 03 pedras brutas de crack, 72 pedras de crack já embaladas, 01 bucha de maconha e 01 papelote de cocaína, além de materiais para fracionamento e dosagem da droga. A moradora da residência, uma mulher de 21 anos, sem ocupação, foi presa em flagrante.

Enquanto isso, um indivíduo que estava no local conseguiu fugir, pulando muros de diversas residências. A Polícia Militar continuará investigando o caso em busca de informações sobre o paradeiro do acusado.

A Polícia Militar de Minas Gerais tem como missão servir e proteger o povo mineiro, e está sempre atenta às denúncias de crimes, como o tráfico de drogas. A equipe de Poços de Caldas está de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta para agir e garantir a segurança da população.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

