Estrutura para o Carnaval começa a ser montada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começaram nesta quarta-feira (15), a ser instaladas as tendas para o Carnaval de Poços de Caldas 2023. A abertura oficial da programação do Carnaval de Poços de Caldas vai ser na sexta-feira (17), com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Marco Oliveira, em frente à Prefeitura. O evento está marcado para as 18h, com a participação da Charanga dos Artistas. Na sequência, os artistas seguem até o palco montado no Parque José Affonso Junqueira, que vai receber o show Michel Falcão e Banda, a partir das 20h.

Nos dias de folia as atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante). Haverá Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, shows e desfiles de Blocos de Rua.

Trânsito

Para segurança dos foliões no Carnaval de 2023, segundo o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), ocorrerão modificações no tráfego de veículos na área central nos horários dos eventos.

No dia 15, haverá fechamento do Parque José Affonso Junqueira, e Rua Barros Cobra (Praça Dom Pedro II – Macacos). No dia 16, Rua São Paulo até esquina da Rua Assis Figueiredo e Praça Dr. Pedro Saches, altura Rua Rio de Janeiro até Avenida Francisco Salles, para montagem de palco, fica interditada.

Blocos

No período de 18 a 21, haverá interdição total das praças Dom Pedro II (Macacos) e Pedro Sanches a partir das 16 horas e bloqueio parcial no trajeto do evento com acompanhamento da Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito. Após a passagem dos blocos, as vias serão liberadas. O trajeto envolverá a Avenida Francisco Salles, Ruas Assis e Barros Cobra.

No dia 18, às 9h30, haverá a caminhada Carna PÉ Q VOA, com saída do Parque José Affonso Junqueira, Praça Dr. Pedro Saches, Rio de Janeiro, Francisco Salles, Assis Figueiredo, Barros Cobra, Rio Grande do Sul e São Paulo com dispersão no Parque José Affonso Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino