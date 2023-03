Poços de Caldas sediará a Bienal do Livro do Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com informações da GSC, idealizadora e organizadora do Flipoços, a edição de 2023, do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas ficará separada da Feira Nacional do Livro.

A edição Flipoços 2023 que tem o tema “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam” vai acontecer de 03 a 07 de maio de 2023 no Teatro da Urca de Poços de Caldas, no Espaço Cultural, local onde sempre aconteceu a evento. Com intensa programação cultural, encontros com grandes escritores, bate-papos, e claro, vendas e autógrafos dos livros contará com a Livraria Livruz, que estará no Teatro.

A grande novidade fica por conta do lançamento da BIENAL DO LIVRO DO SUL DE MINAS – Poços de Caldas com uma proposta inovadora, privilegiando toda a região e com muitas novidades.

A BIENAL DO LIVRO DO SUL DE MINAS será focada especialmente nos negócios da cadeia do livro, lançamentos exclusivos com a presença de autores, divulgação dos livros, editoras e livrarias, vendas e comércio de livros e afins, além do fomento e suporte ao mercado editorial regional e nacional.

Portanto, a Feira de Livro que você está acostumado volta somente em 2024 com o nome de Bienal do Livro do Sul de Minas.

Confira o Calendário:

. Flipoços 2023 | de 03 a 07 de maio de 2023

. Bienal do Livro do Sul de Minas 2024 | de 27 de abril a 05 de maio

Beatriz Aquino