Flipoços: Livraria Livruz é a livraria oficial do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas

O Flipoços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, está com novo formato e nova data, de 03 a 07 de maio de 2023 no Espaço Cultural da Urca, com riquíssima programação abordando a temática: “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”, e vai contar com a Livraria Livruz, a livraria oficial do Festival!

A Livruz além da diversidade de títulos para atender todos os públicos, contará ainda com os livros dos autores e convidados da programação do Festival.

Com um nome que carrega livro em seu DNA, a Livraria Livruz é uma livraria independente e que preza pela diversidade de gêneros literários e variedade de títulos. Estará dando todo o suporte ao Flipoços.

Lembrando que a Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas volta a ser realizada em 2024 com novo nome: Bienal do Livro do Sul de Minas, um evento focado nos negócios da cadeira produtiva do livro, lançamentos exclusivos com presença de autores, divulgação de livros, editoras e livrarias, vendas e comércio de livros e afins.

Serviços do Flipoços 2023:

Data: de 03 a 07 de Maio

Local: Espaço Cultura da Urca | Praça Getúlio Vargas s/n (centro de Poços)

Horário de Funcionamento: das 09h às 21h

Entrada franca para todas as atividades

Lotação do Teatro por ordem de chegada, pede-se a doação de um livro no local do evento.

Acesse o site: flipocos.com

Beatriz Aquino