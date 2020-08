240 sacas de café são furtadas em Cabo Verde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio | 9h11

Duzentos e quarenta sacas de café foram furtadas ontem (13) pela manhã, em uma fazenda da zona rural de Cabo Verde.

Segundo a Polícia Militar, assim que o proprietário chegou no local, por volta das 7h, não encontrou as 100 sacas que estavam espalhadas no terreiro de secagem. Quando foi verificar a propriedade, percebeu que a porta de aço do galpão estava arrombada e mais 140 sacas haviam sido levadas.

Os policiais realizaram varredura e encontraram um pé de cabra próximo ao galpão. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. O caso vai ser investigado.