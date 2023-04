Receita Federal e IFSULDEMINAS – Campus Poços inauguram Núcleo de Apoio Fiscal em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 17/04, segunda-feira, às 19h, a Receita Federal e o IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas inauguram o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) em Poços. A inauguração acontece no auditório do Instituto Federal, à Avenida Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança.

Estarão presentes na cerimônia o Diretor de Desenvolvimento e Relações Institucionais do IFSULDEMINAS, professor Thiago de Sousa Santos; o delegado da Receita Federal No Sul de Minas, Eduardo Antônio Costa; o diretor substituto do Campus Poços, Luis Adriano Batista, bem como outras autoridades municipais e da própria RF.”

O delegado da Receita Federal, Eduardo Antônio Costa, ressalta a importância na inauguração do NAF. “O Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a RF e o IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas vai propiciar aos alunos e professores o acesso a uma qualificação profissional diferenciada, através de treinamentos presenciais e à distância, ofertados pelos instrutores da própria Receita e, também, de órgãos parceiros do projeto. Assim, os alunos poderão realizar atendimentos à população carente e ao microempreendedor individual (MEI), visando colocar em prática, em prol da sociedade, o conhecimento adquirido. Reforçamos que o principal objetivo do NAF é contribuir para a melhor formação do acadêmico e prover a comunidade um atendimento na área tributária, fiscal e, também, no comércio internacional, no caso específico do Microempreendedor Individual (MEI). Por isso, é necessário alinhar teoria e prática na formação profissional, buscando sempre capacitar este estudante para o mercado de trabalho”.

Para o diretor geral do Campus Poços, professor Rafael Felipe Coelho Neves, o NAF cumprirá um papel social importante. “Pelo IFSULDEMINAS, auxiliaremos a comunidade com diversas informações contábeis e fiscais. Por meio de nossos estudantes e docentes, orientaremos quanto a dúvidas, auxiliando para que as pessoas possam estar em dia com suas obrigações junto à RF, correção de problemas com o CPF, cadastramento como microempreendedor individual etc. É mais uma forma de estreitarmos os laços da instituição de ensino com Poços de Caldas e região”, destacou.

Sobre o NAF

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) é uma parceria da Receita Federal com as Instituições de Ensino Superior. O objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas de baixa renda, microempresas, microempreendedores individuais e para entidades sem fins lucrativos. Por meio da cooperação mútua, os futuros profissionais contábeis são qualificados e os contribuintes hipossuficientes têm acesso aos serviços fiscais. Além de desenvolver a moral tributária e a cidadania.

O IFSULDEMINAS – Campus Poços oferece um espaço em suas instalações na qual os alunos dos cursos de (curso ligado ao NAF) capacitados em cursos ministrados pela Receita Federal, prestam atendimento à sociedade. A proposta do projeto é levar cidadania às comunidades e treinamento diferenciado aos estudantes, valorizando o conhecimento fiscal por meio da prática.

Saiba mais em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cidadania-fiscal/naf

Ascom/DRF Varginha (31) 99681-2587 – assessoriadecomunicacaodrfvar@rfb.gov.br

Ascom/Poços IFSULDEMINAS – (35) 3697-4986 – ascom@ifsuldeminas.edu.br

Beatriz Aquino