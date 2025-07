25ª Cavalhada de Palmeiral será realizada neste fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dupla João Pedro e Cristiano conhecida nacionalmente é um dos destaques

A tradicional Cavalhada de Palmeiral chega à sua 25ª edição e será realizada neste sábado (5) e domingo (6), na Praça Padres Oblatos, em Palmeiral. O evento contará com atrações musicais e o tradicional desfile de Cavaleiros.

São esperados cerca de 500 cavaleiros nesta edição. O espaço também contará com praça de alimentação para o público. A organização reforça que é proibido a entrada com garrafas de vidro e vendedores ambulantes.

Programação

No sábado a festa começa às 20h, com a dupla Jonas e Diogo, o show ainda contará com a participação especial, a Resenha do Fabinho. O encerramento da noite é por conta do dj Gustavo Torres.

No domingo, o evento começa às 14h, com o Desfile de Cavaleiros. Às 16h, entra em cena a dupla Heraldo e Rafael, seguida por João Pedro e Cristiano às 18h. Às 20h, dj Gustavo Torres encerra a programação.

A 25ª Cavalhada de Palmeiral é realizada pela Prefeitura de Botelhos por meio da Secretaria Municipal de Cultura.