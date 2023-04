25º PUC Aberta, maior evento de relacionamento da PUC Minas, abre inscrições

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A PUC Minas realiza, em 2023, a 25ª edição do PUC Aberta, evento que compõe o maior programa de relacionamento da Universidade com estudantes, escolas e cursos pré-vestibulares. Em Poços de Caldas, a programação se estenderá entre os dias 16 e 18 de maio, com atividades que permitirão conhecer os 17 cursos de graduação oferecidos no Campus.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site pucminas.br/pucaberta, onde estão disponíveis todas as informações sobre o PUC Aberta nos vários campi e unidades da PUC Minas. A inscrição pode ser feita de maneira individual ou em grupos escolares. A participação é gratuita.

O PUC Aberta 2023 oferecerá palestras, oficinas, visitas guiadas a laboratórios, atividades recreativas e uma feira de profissões, em que professores universitários e alunos de graduação conversarão com os visitantes sobre as carreiras que podem ser trilhadas em cada área. Este modelo foi adotado pela primeira vez em 2022, quando o Campus recebeu cerca de 2 mil estudantes no evento.

Ao longo dos três dias de PUC Aberta, o credenciamento dos participantes será feito a partir das 13h. A Feira de Cursos de Graduação estará aberta para visitação até as 15h. Neste horário, serão formados grupos para participar das atividades específicas. O encerramento está previsto para as 17h.

Para mais informações, acesse pucminas.br/pucaberta ou entre em contato com a Assessoria de Comunicação do Campus pelo telefone/WhatsApp (35) 3729-9202 ou e-mail pucaberta@pucpcaldas.br.

Beatriz Aquino