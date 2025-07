26 de Julho: Dia dos avós celebra laços familiares e gerações

Atualizado em 26 de julho de 2025

Data homenageia o amor e a sabedoria de quem cuida, ensina e deixa legado

Neste sábado, 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós, uma data dedicada a celebrar o amor, a sabedoria e a presença marcante dessas figuras tão especiais na estrutura familiar. No Brasil, a data tem origem na tradição cristã, em homenagem a Sant’Ana e São Joaquim, avós de Jesus Cristo, e é cada vez mais reconhecida pela importância afetiva e social que carrega.

Avós são, muitas vezes, os pilares da família. São eles que guardam as histórias, ensinam valores, oferecem colo e ajudam a construir memórias afetivas que atravessam gerações. Em Poços de Caldas, muitos netos e bisnetos aproveitaram a data para demonstrar carinho e gratidão por aqueles que tanto fizeram — e continuam fazendo — por suas famílias.

Entre essas histórias, uma em especial emocionou: a do Sr. João Bosco dos Reis, de 82 anos.

Na noite de ontem (25), ele foi surpreendido por parte de sua família com um passeio ao cinema — organizado pela neta Stephanie Cristina, com a participação de filhos, nora, netos e bisnetos. João Bosco é avô de 11 netos e bisavô de 4 bisnetos, e viveu um momento de profunda emoção.

Além do carinho da família, a ocasião teve ainda mais significado: ele perdeu recentemente sua esposa, companheira de toda uma vida. O gesto simples de levá-lo ao cinema se transformou em um momento de acolhimento, afeto e reencontro com boas memórias.

“Foi uma noite especial. Me senti muito amado e respeitado. Depois da partida da minha esposa, esse carinho da minha família tem me dado mais força para seguir com o coração em paz”, disse o Sr. João Bosco, emocionado.

Com um sorriso tímido, ele ainda completou:

“Eu nem lembrava a última vez que tinha ido ao cinema…”

A história do Sr. João Bosco representa tantas outras vividas em Poços de Caldas. Especialistas reforçam que o convívio entre gerações é essencial para o bem-estar emocional dos idosos e o fortalecimento dos laços familiares.

Neste Dia dos Avós, a TV Poços se une a essa celebração e presta homenagem a todos aqueles que, com suas histórias, sua paciência e seu amor, ajudam a construir famílias mais humanas e conectadas.