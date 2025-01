26º Festival Música nas Montanhas atrai músicos de todo país

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mais de 400 profissionais e estudantes de diversas regiões do Brasil e de países como México, Argentina e Uruguai participam da programação

Internacionalmente reconhecida pelas águas termais, belezas naturais e potencial turístico, Poços de Caldas (MG) recebe milhares de visitantes, todos os verões, atraídos também por sua vida cultural. Palco de consagradas programações, de 15 a 18 de janeiro, a cidade sedia um dos maiores encontros de música erudita da América Latina, o 26º Festival Música nas Montanhas (FMM) que, este ano, recebe mais de 400 músicos, entre estudantes e professores reconhecidos dentro e fora do país.

Sob direção artística do maestro Jean Reis e administrativa de Raquel Mantovani, nesta edição, o Festival tem a programação reestruturada, concentrando-se em quatro dias de oficinas pedagógicas para todos os instrumentos orquestrais e regência, além de uma programação especialmente dedicada ao canto, a qual tem início mais cedo, no dia 13 de janeiro, com as atividades do Coro Infantil, TerceirEncanto, Coro Sinfônico e Classe de Canto.

A agenda especial de concertos evidencia grandes nomes da música erudita e instrumental, em duas séries de apresentações: a de Concertos Especiais e a de Concertos Noturnos. Toda a programação é gratuita.

Segundo a diretora administrativa do Festival, Raquel Mantovani, a agenda traz programas de alto nível e a tradição de oficinas pedagógicas conduzidas por alguns dos mais relevantes nomes da música de concerto do país.

“Em mais uma edição, celebramos a presença de estudantes de todas as regiões do Brasil e de países como Argentina, Uruguai, Paraguai e México, o que demonstra o reconhecimento do Música nas Montanhas. Nosso Festival é, hoje, uma referência a vários outros no país. Pela expertise adquirida em mais de duas décadas, nossa equipe atualmente é responsável pela organização de festivais que ocorrem em diferentes momentos no cenário nacional, com foco na formação e aperfeiçoamento de instrumentistas e cantores, bem como no acesso à música de concerto. Este trabalho tem sido possível graças à dedicação dos professores e de toda a organização mas, também, pelo reconhecimento do poder público e dos patrocinadores, que têm acreditado na força transformadora e social da arte. Este ano, teremos uma agenda intensa, concentrada em cerca de uma semana, mas já temos a confirmação de aproximadamente 400 estudantes, que estarão na cidade especialmente para o evento”, disse Raquel.

CONCERTOS ESPECIAIS

Levando música a locais onde dificilmente seria possível o acesso a esta programação, a série de Série de Concertos Especiais tem início em 12/01 e segue com apresentações em espaços diferenciados e que ampliam a descentralização ao contato com a música.

Confira a programação:

– 12/01 às 17:30 – Concerto Especial na Igreja São Domingos.

– 15/01 às 14:30 – Asilo São Vicente de Paulo.

– 16/01 às 14:30 – Hospital Santa Lúcia.

– 18/01 às 15:00 – Museu Histórico e Geográfico.

CONCERTOS NOTURNOS

Evidenciando consagrados nomes da cena erudita e instrumental, a Série de Concertos Noturnos acontece de 15 a 18 de janeiro, no Teatro da Urca, às 20h30, com entrada gratuita.

Abrindo as apresentações noturnas, o FMM recebe, na quarta-feira (15), a Orquestra Versatilis, sob regência do maestro Jean Reis.

Na quinta-feira (16), a agenda traz o aguardado concerto com os Professores do Festival.

Na sexta-feira (17), a Urca torna-se palco do encontro entre a Orquestra Acadêmica e as Vozes do Festival, sob regência de Jean Reis e regência coral de Regina Kinjo e Francisco Campos.

No sábado (18), a Orquestra Sinfônica do Festival encerra a programação da 26ª edição do Música nas Montanhas.

Todas as apresentações são gratuitas e, para a garantia de lugares, pede-se a chegada com antecedência ao teatro.

O FMM é uma realização da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio Althaia. Apoio Cultural Curimbaba e Myrallis. Produção Piu Mosso.

Mais informações podem ser obtidas no site www.festivalmusicanasmontanhas.com.br