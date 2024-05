26º PUC Aberta tem início nesta terça-feira (21) no Campus Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cerca de 2 mil estudantes se inscreveram para participar das atividades, todas gratuitas

A PUC Minas Poços de Caldas se prepara para receber, entre terça-feira, 21 de maio, e quinta-feira, dia 23, cerca de 2 mil pessoas no 26º PUC Aberta, o maior programa de relacionamento da Universidade com escolas e estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Mantendo o formato bem-sucedido das últimas edições, o evento apresenta uma Feira de Cursos de Graduação, em que é possível conhecer todas as formações oferecidas no Campus, e visitas guiadas aos laboratórios do principal curso de interesse de cada participante.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site pucminas.br/pucaberta. É possível inscrever-se individualmente ou em grupos escolares. A participação é gratuita e possibilita a troca de conhecimentos com professores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, responsáveis por conduzir as atividades nos estandes da feira e nas visitas aos laboratórios. O evento oportuniza, ainda, uma primeira vivência no ambiente universitário, com a possibilidade de conhecer a estrutura do Campus e o dia a dia dos estudantes.

Atualmente, a PUC Minas Poços de Caldas oferece 16 cursos presenciais, todos contemplados na Feira de Cursos de Graduação do PUC Aberta: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. Para ingresso no segundo semestre de 2024, é possível candidatar-se em pucminas.br/medicina para o Curso de Medicina e pucminas.br/processoseletivo para os demais cursos.

A programação do 26º PUC Aberta se estende até o fim de maio nos diversos campi e unidades da PUC Minas. As atividades se iniciaram no dia 7 deste mês no Campus Coração Eucarístico e se encerrarão no dia 29 na Unidade Praça da Liberdade. A programação completa e outras informações podem ser conferidas no site.