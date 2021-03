29º Batalhão da Polícia Militar completa 25 anos em Poços de Caldas

O 29º Batalhão da Polícia Militar completa nesta segunda-feira (29) 25 anos, em Poços de Caldas. Em comemoração, os militares participaram de uma cerimônia no Parque José Affonso Junqueira e em seguida saíram em carreata pela área central da cidade.

Em homenagem, várias operações serão realizadas ao longo do dia em 11 cidades em que o Batalhão atua, como operações preventivas, cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, além de ações de repressão qualificada à violência.

