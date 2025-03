29º Batalhão de Polícia Militar divulga balanço das ações de segurança durante o Carnaval 2025 na região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 29º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança de diversas cidades da região, incluindo Poços de Caldas, Andradas, Ibitiúra de Minas, Caldas, Santa Rita de Caldas, Ipuiúna, Campestre, Botelhos, Bandeira do Sul, Cabo Verde e Divisa Nova, divulgou o balanço das ações realizadas durante o Carnaval 2025. Com uma operação intensificada, o batalhão garantiu maior segurança e tranquilidade à população durante o período festivo.

Com a mobilização de 427 policiais militares em toda a área de atuação, as ações preventivas e repressivas resultaram em resultados expressivos no combate à criminalidade. Durante o carnaval, 65 pessoas foram presas, entre elas, 13 por lesão corporal e 2 por tráfico de drogas.

Além das prisões, as equipes de segurança efetuaram diversas apreensões, entre elas, duas armas de fogo e materiais ilícitos, como um tablete de substância semelhante à maconha, quatro buchas de substância análoga à maconha, sete pedras brutas de substância parecida com crack, 24 pinos com substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de pistola, além de aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

O policiamento intensificado também resultou na recuperação de três veículos roubados e na apreensão de 10 veículos irregulares.

O 29º BPM reafirma seu compromisso com a segurança pública e agradece à população pelo apoio durante as festividades. O trabalho da Polícia Militar segue firme, visando garantir a ordem e a paz em toda a região.