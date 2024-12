29º Batalhão de Polícia Militar lança Operação Natalina 2024 para garantir a segurança da população

O 29º Batalhão de Polícia Militar deu início à Operação Natalina 2024, uma ação especial de segurança que visa proporcionar tranquilidade e proteção à população durante o período de festas de fim de ano.

Haverá o aumento da presença policial nas ruas e em áreas de grande circulação, como centros comerciais, bairros residenciais e pontos turísticos da cidade, com o objetivo de combater crimes e garantir a ordem pública.

A Operação Natalina 2024 será realizada ao longo de todo o mês de dezembro e se estenderá até o início de janeiro, abrangendo tanto as festividades do Natal quanto do Ano Novo.

Durante esse período, a Polícia Militar intensificará o patrulhamento ostensivo, realizando blitzs, abordagens e ações preventivas para coibir crimes patrimoniais, garantindo a segurança nas festividades de fim de ano. Além disso, será dada atenção especial à segurança de lojas e shoppings, onde o fluxo de pessoas é mais intenso.

Outro foco da operação será a proteção de idosos e crianças, grupos que, durante as festas, muitas vezes se tornam alvos de criminosos. A Polícia Militar também buscará reforçar a segurança nas estradas que dão acesso a Poços de Caldas, para evitar acidentes e garantir que os motoristas possam viajar com mais segurança.

