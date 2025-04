29º BPM alcança resultados expressivos na redução da criminalidade e aumento de prisões em 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 29º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança de 11 municípios, apresentou resultados significativos no primeiro trimestre de 2025, evidenciando uma expressiva redução nos índices de criminalidade em comparação ao mesmo período de 2024. Entre os destaques estão a queda nos furtos, homicídios e crimes violentos, além de um aumento nas prisões e apreensões, refletindo as estratégias adotadas pela corporação.

Destaques da Redução de Furtos:

*No âmbito geral, o 29º BPM registrou uma diminuição de 26,95% nos furtos.

*Em Poços de Caldas, houve uma redução de 21,60%.

*No Centro, a queda foi de 30,94%.

*A Zona Sul apresentou a maior redução, com 36,90%.

*Já na Zona Oeste, a redução foi de 20%.

Outros Indicadores Relevantes:

*Homicídios: O número de homicídios teve uma expressiva redução de 60%.

*Crimes Violentos: Houve uma diminuição de 13% nos crimes violentos em geral.

*Prisões em Cumprimento de Mandado: O número de prisões aumentou 97,87%, passando de 47 em 2024 para 93 em 2025.

*Apreensão de Armas: O aumento nas apreensões de armas foi de 9%.

*Prisões Totais: O número geral de prisões teve um crescimento de 26%.

Ações Estratégicas e Parcerias:

*A redução da criminalidade pode ser atribuída a diversas ações estratégicas implementadas pelo 29º BPM, incluindo:

*O combate à receptação de produtos furtados.

*O monitoramento contínuo de criminosos reincidentes, em colaboração com a Polícia Penal, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, com ênfase no acompanhamento de indivíduos com tornozeleiras eletrônicas e medidas judiciais.

*A ampliação das redes de segurança para o comércio e outros setores vulneráveis.

*O patrulhamento conjunto com o setor de Abordagem Social, especialmente no Centro da cidade, durante a noite e nas madrugadas.