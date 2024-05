2ª Corrida do Bombeiro de Poços de Caldas Promete Emoção e Solidariedade no Dia 26 de Maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 2ª Corrida do Bombeiro está chegando à cidade de Poços de Caldas, e promete ser um evento repleto de alegria, esportividade e solidariedade. Organizada pela 1ª Companhia Independente de Poços de Caldas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a corrida está agendada para o dia 26 de maio de 2024, com largada marcada para as 08:00 na Praça Pedro Sanches, em frente à Rua São Paulo.

Com um número impressionante de 1200 inscrições realizadas, a comunidade está se unindo em apoio aos bravos bombeiros, participando dos percursos de 5 e 10 km, além da caminhada de 3 km e da corrida kids, destinada aos pequenos atletas em ascensão.

Além da corrida em si, o evento oferecerá uma variedade de atrações para todas as idades, incluindo exposição de viaturas e equipamentos dos bombeiros, aulas de dança, estande de salvamento veicular, brinquedos para crianças, pipoca e algodão doce, tenda de medição de pressão arterial e glicose, e até mesmo uma cabine de fotos 360º para registrar os momentos especiais do dia.

A entrega dos kits de participação será realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua São José, 383, bairro Country Club, no dia 25 de maio de 2024, das 08:00 às 18:00. No dia do evento, os kits também serão distribuídos das 06:00 às 07:30 no local de concentração do público. É recomendado que os participantes priorizem a retirada antecipada dos kits no sábado.

Atenção: Os bombeiros estão arrecadando doação voluntárias de caixas de leite para o CACON – Santa Casa de Poços de Caldas. Traga sua doação no dia de buscar o kit, ou no dia do evento.

Entretanto, para garantir a segurança de todos os participantes, algumas vias do município serão temporariamente interditadas total ou parcialmente durante o evento. Pedimos a compreensão e colaboração de todos para garantir o sucesso e a segurança desta emocionante jornada.

Ruas que serão interditadas totalmente:

– Rua São Paulo

– Rotatória do Itaú

– Ponte da Saudade

– Ponte da Rua São José

– Ponte da Rua Orcílio Bonifácio

– Rua Padre Feijó

– Entrada do Parque Darcy Vargas

Ruas que serão interditadas parcialmente:

– Avenida João Pinheiro

– Avenida Mansur Frayha

– Rua Junqueiras

– Praça Pedro Sanches

Ruas que serão interditadas somente durante a largada:

– Rua Prefeito Chagas

– Rua Paraná

– Avenida Francisco Salles

– Rua Amazonas

– Rua Padre Henry Moton

– Rua dos Inconfidentes

– Rua Sergipe

Detalhes do Evento:

Data: Domingo, 26 de maio de 2024

Horário de largada: 08:00

Local de largada: Praça Pedro Sanches, em frente à Rua São Paulo

Previsão de término: 13:00