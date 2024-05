2ª Corrida dos Bombeiros de Poços de Caldas promete grande adesão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas se prepara para receber a segunda edição da Corrida dos Bombeiros, que será realizada no próximo dia 26. Organizado pela SuperAção Eventos, com apoio da secretaria de Esportes e Defesa Social, o evento esportivo promete ser um grande atrativo para atletas e suas famílias, promovendo saúde e entretenimento.

A concentração dos participantes ocorre na Praça Pedro Sanches, com largada marcada para as 8h da manhã. Os corredores podem escolher entre diversas categorias: corridas de 5 km e 10 km, uma caminhada de 3 km, e uma corridinha para crianças, garantindo diversão e competição para todas as idades.

A entrega dos kits de corrida será realizada na véspera do evento, das 9h às 17h, na sede da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar, localizada na Rua São José, 383. No dia da corrida, os kits também poderão ser retirados entre 6h e 7h30, na própria Praça Pedro Sanches.

O secretário de Esportes de Poços de Caldas, Fernando dos Santos, expressou entusiasmo com a realização do evento: “O município receberá mais um evento esportivo de grande porte e tenho certeza de que será mais um sucesso. Estamos preparados para oferecer todo o apoio necessário aos corredores, com uma estrutura ideal para a competição”.

Os prêmios serão distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias geral, geral militar, e por faixa etária, além de medalhas de participação para todos os inscritos. O evento também contará com segurança de vida aos participantes e um percurso bem demarcado, garantindo a segurança e a integridade dos corredores.

A expectativa é que a corrida atraia inúmeros participantes e espectadores, consolidando-se como mais um evento do calendário esportivo local.

Mais informações aqui.