2ª Edição do Conexão SEDET discute crédito e investimento

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) realiza a 2ª edição do Conexão Sedet, que visa promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema da segunda edição do Conexão Sedet é Educação Financeira – Crédito e Investimento, novas modalidades, com uma palestra realizada pela Öküs Capital e ADDA Partners empresas especialistas em investimentos.

O tema escolhido é extremamente importante porque permite que as pessoas tenham um entendimento claro sobre como administrar suas finanças de forma eficiente. Com o conhecimento adequado, as pessoas podem tomar decisões mais difíceis sobre como ganhar, gastar, economizar e investir seu dinheiro.

Além disso, a educação financeira pode ajudar as pessoas a evitar armadilhas financeiras, como dívidas excessivas, empréstimos com altos juros e outras formas de endividamento. Com uma boa educação financeira, as pessoas também podem se preparar melhor para enfrentar as incertezas do futuro, como desemprego, aposentadoria, doenças e outros imprevistos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins o objetivo é conectar empresas de Poços e da região e proporcionar um ambiente de trocas e networking. “Através da conexão de pessoas e do uso da inteligência coletiva, os negócios podem ser fomentados e melhorados, ideias novas surgem e infinitas possibilidades de parcerias acontecem. A educação financeira também é importante para a sociedade na totalidade, pois pode ajudar a promover a estabilidade econômica e reduzir problemas. Pessoas, com um bom controle financeiro, tendem a ser mais produtivas, capazes de fazer compras conscientes, economizar para o futuro e investir em suas comunidades.”

O projeto Conexão Sedet será realizado uma vez por mês, sempre abordando temas distintos e englobando ambas vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, segmento de Comércio e Indústria, e setor Agropecuário.

Todos os empresários e empreendedores da cidade estão convidados a participar sem ônus algum aos participantes.