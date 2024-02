2ª edição do prêmio esportivo Antônio Carlos Pereira acontece em março

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A segunda edição do Prêmio Antônio Carlos Pereira já tem data. O evento vai ser no dia 16 de março, às 16h, no La Farme. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos aqui.

O objetivo do prêmio é homenagear os atletas de destaque do município de Poços de Caldas, em todas as modalidades esportivas, durante o último ano, promovendo a valorização do esporte e demonstrando gratidão que se estende aos homenageados do dia e também a todos que competem levando o nome da nossa cidade aos quatro cantos do Brasil e do mundo.

O evento também homenageia professores e personalidades ligadas ao esporte. A lista dos homenageados desta segunda edição vai ser divulgada nos próximos dias.

Homenagem a Antônio Carlos Pereira

Antônio Carlos Pereira, foi um grande amigo do esporte poços-caldense. Natural de Palmeiral, distrito de Botelhos, foi secretário de Esportes em Poços, cronista esportivo, radialista, apresentador de TV e vereador.