2ª Mostra Artística e Pedagógica do Conservatório Musical acontece de 14 a 18 de outubro

Na próxima semana, o Conservatório Musical Antônio Ferrrúcio Viviani realiza a 2ª Mostra Artística e Pedagógica. , envolvendo grande número de alunos, professores e totalmente aberto à população. A Mostra contará com apresentações nos mais diferentes formatos e com várias atrações, na sede do Conservatório e também no Coreto da Praça Pedro Sanches.

Além disso, no dia 15, terça-feira, os corais do Conservatório farão uma apresentação nas escadarias da Prefeitura, às 19h30. Essa apresentação integra a Mostra e também faz alusão as comemorações de 65 anos de fundação do Conservatório Musical de Poços de Caldas.

“Nesta semana, teremos recitais, palestras e workshops para os alunos, mas também será aberto ao público em geral, como uma espécie de Conservatório de portas abertas”, destaca o coordenador do Conservatório, Gabriel Angeli.

Serão apresentações de professores e alunos das turmas como recitais de classe de Piano, Teclado, Violino, Guitarra, Violão, Contrabaixo, Flauta Transversal, Trompete, Bateria, além dos grupos pedagócios e concertos dos corpos artísticos. Com a Mostra Artística e Pedagógica, o Conservatório Municipal busca uma maior integração entre seus alunos, promovendo ainda mais o desenvolvimento artístico e técnico.

Confira a programação:

DIA 14 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA

08h20 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

09h10 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

10h Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

13h50 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

13h50 Conservatório Musical (Sala 07)

ENCONTRO DE ALUNOS Professora Responsável: Patrícia Prata

14h40 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

15h30 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÕES (ALUNOS) Professor Responsável: Maxcarlo Carvalho

16h40 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professora Responsável: Adriana Granato

17h30 – Conservatório Musical (Sala 08)

MASTERCLASS DE GUITARRA E VIOLINO COUNTRY Professor Responsável: Endre Solti

17h30 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professora Responsável: Adriana Granato

17h30 – Conservatório Musical (Sala 05)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professora Responsável: Josiane Crispim

18h20 – Conservatório Musical (Sala 12)

RECITAL DE VIOLÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Luan Franco

18h20 – Conservatório Musical (Sala 05)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professora Responsável: Josiane Crispim

19h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE VIOLINO (ALUNOS) Professora Responsável: Ana Sarah Pereira

19h10 – Conservatório Musical (Sala 05)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professora Responsável: Josiane Crispim

20h – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE VIOLÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Rodrigo Peres

DIA 15 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

07h30 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

08h20 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

09h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE CONTRABAIXO ELÉTRICO (ALUNOS) Professor Responsável: Guilherme Cordeiro

10h – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE CONTRABAIXO ELÉTRICO (ALUNOS) Professor Responsável: Guilherme Cordeiro

10h – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

10h50 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

13h50 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE CONTRABAIXO ELÉTRICO (ALUNOS) Professor Responsável: Guilherme Cordeiro

14h40 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE CONTRABAIXO ELÉTRICO (ALUNOS) Professor Responsável: Guilherme Cordeiro

15h30 – Conservatório Musical (Sala 07)

ENCONTRO DE ALUNOS Professora Responsável: Patrícia Prata

18h20 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLÃO (ALUNOS) Professor Responsável: André Batiston

19h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE CLARINETA E SAXOFONE (MÚSICA DE CÂMARA TÉCNICO) Professor Responsável: Otávio Quartier

19h30 – Escadarias da Prefeitura

Apresentação dos Corais do Conservatório

20h – Conservatório Musical (Sala 07) RECITAL DE CLARINETA E SAXOFONE Professor Responsável: Otávio Quartier

DIA 16 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA

07h30 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

08h20 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

09h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE BATERIA (ALUNOS) Professor Responsável: Carlos Eduardo Sueitt

10h – Conservatório Musical (Sala 07)

ENCONTRO DE ALUNOS DE VIOLÃO (MANHÃ) Professor Responsável: André Sabino

10h – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

10h50 – Coreto da Praça Pedro Sanches

ATIVIDADES DA MUSICALIZAÇÃO (ALUNOS) Professor Responsável: Ewerton Carlos

15h30 – Conservatório Musical (Sala 07)

ENCONTRO DE ALUNOS DE VIOLÃO (TARDE/NOITE) Professor Responsável: André Sabino

17h30 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE BATERIA (ALUNOS) Professor Responsável: Carlos Eduardo Sueitt

18h20 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLINO (ALUNOS) Professora Responsável: Íris Goulart

19:10 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE FLAUTAS E ORQUESTRA DE FLAUTAS Professores Responsáveis: Leonardo / Daniela / Ronise / Esdras Peracchi

20h – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DUO ANDRÉ BATISTON / DEIVID SANTOS Professor Responsável: André Batiston / Deivid Santos

20h50 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE BATERIA (ALUNOS) Professor Responsável: Carlos Eduardo Sueitt



DIA 17 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

07h30 – Conservatório Musical (Sala 06)

ENCONTRO DE ALUNOS DE PIANO E TECLADO (INFANTIL) Professora Responsável:

08h20 – Conservatório Musical (Sala 06)

ENCONTRO DE ALUNOS DE PIANO E TECLADO (INFANTIL) Professora Responsável: Luciene Pereira

09h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE ALUNOS DE PIANO Professora Responsável: Adriana Granato

09h10 – Conservatório Musical (Sala 05)

ENCONTRO DE FLAUTA DOCE (ALUNOS) Professora Responsável: Daniela Bernarda

10h – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE BATERIA DO PROFº ANTÔNIO JOSÉ Professor Responsável: Antônio José Bortoloto

10h50 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE ALUNOS DE BATERIA Professor Responsável: Antônio José Bortoloto

15h30 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE BATERIA DO PROFº ANTÔNIO JOSÉ Professor Responsável: Antônio José Bortoloto

16h40 – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE BATERIA DO PROFº ANTÔNIO JOSÉ Professor Responsável: Antônio José Bortoloto

19h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE PIANO (ALUNOS) Professoras Responsáveis: Gisely Brito e Patrícia Prata

20h – Conservatório Musical (Sala 06)

RECITAL DE VIOLINO (ALUNOS) Professor Responsável: Rafael Sisti

DIA 18 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

08h20 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE ALUNOS DO PIANO E TECLADO Professora Responsável: Jaqueline Volpi

09h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE ALUNOS DO PIANO E TECLADO Professora Responsável: Jaqueline Volpi

10h – Conservatório Musical (Sala 07)

PALESTRA: “INFLUÊNCIA EMOCIONAL NA EXECUÇÃO MUSICAL COM ALUNOS” Professoras Responsáveis: Cristiane Fernandes e Luciene Pereira

14h40 – Conservatório Musical (Sala 07)

ENCONTRO DE ALUNOS DE PIANO Professora Responsável: Patricia Prata

15h30 – Conservatório Musical (Sala 07)

MASTER CLASS DE TROMPETE Professor Responsável: Juliano Marques Barreto

19h10 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE PIANO POPULAR E TECLADO Professora Responsável: Cristina Machioni

20h – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE PIANO POPULAR E TECLADO Professora Responsável: Cristina Machioni

20h50 – Conservatório Musical (Sala 07)

RECITAL DE PIANO POPULAR E TECLADO Professora Responsável: Cristina Machioni