2º episódio do “Giro Cultural” destaca a produção literária da cidade

Atualizado em 3 de outubro de 2025

No próximo dia 04 de outubro, às 15h, na TV Poços, vai ao ar o 2º episódio do programa Giro Cultural, que nesta edição mergulha no universo da Literatura. O episódio traz entrevistas com três nomes que contribuem ativamente para o cenário literário de Poços de Caldas: Wellington Rafael, Victoria Silveira e Jéssica Balbino, que compartilham suas trajetórias, inspirações e os desafios de produzir literatura na cidade.

Idealizado pela atriz, dramaturga e apresentadora Beatriz Aquino, o Giro Cultural tem como missão valorizar os artistas locais, revelar bastidores e aproximar o público do processo criativo daqueles que mantêm viva a cena artística da região. Com exibição mensal, de setembro a dezembro, cada episódio dedica-se a uma ou mais linguagens artísticas, compondo um panorama diverso da produção cultural de Poços de Caldas.

Assim como na estreia, o programa une entrevistas, bastidores e registros que aproximam o público do fazer artístico, indo além da divulgação de eventos para oferecer uma visão íntima do trabalho e da vida dos artistas.

O Giro Cultural é viabilizado por meio do edital da Lei de Incentivo da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Poços de Caldas, com patrocínio do Hotel Golden Park, reafirmando o compromisso da iniciativa privada e do poder público com a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento da economia criativa.

📺 Estreia: 04/10 (sábado), às 15h, na TV Poços

⏪ Reprise: 05/10 (domingo), às 11h

▶️ Também disponível no canal Giro Cultural no YouTube https://www.youtube.com/@GiroCulturalcomvc

Ficha Técnica – Giro Cultural

Idealização, roteiro, apresentação e direção geral: Beatriz Aquino

Produção executiva e direção de arte: Danielle Vilas Boas

Direção de fotografia, cinegrafia e iluminação: Michelle Veloso

Edição: Robson Américo (Castor)

Edição de áudio: Leo Pac

Captação de recursos: Carvalho Agência Cultural

Apoio: Café Bold Bloom (locação), Descostura (roupas e acessórios), Espaço Andreia Oliveira (cabelo), TV Poços.