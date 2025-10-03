2º episódio do “Giro Cultural” destaca a produção literária da cidade

03out

2º episódio do “Giro Cultural” destaca a produção literária da cidade

Por Cultura

Atualizado em 3 de outubro de 2025

No próximo dia 04 de outubro, às 15h, na TV Poços, vai ao ar o 2º episódio do programa Giro Cultural, que nesta edição mergulha no universo da Literatura. O episódio traz entrevistas com três nomes que contribuem ativamente para o cenário literário de Poços de Caldas: Wellington Rafael, Victoria Silveira e Jéssica Balbino, que compartilham suas trajetórias, inspirações e os desafios de produzir literatura na cidade.

Foto: Dani Vilas Boas

Idealizado pela atriz, dramaturga e apresentadora Beatriz Aquino, o Giro Cultural tem como missão valorizar os artistas locais, revelar bastidores e aproximar o público do processo criativo daqueles que mantêm viva a cena artística da região. Com exibição mensal, de setembro a dezembro, cada episódio dedica-se a uma ou mais linguagens artísticas, compondo um panorama diverso da produção cultural de Poços de Caldas.

Assim como na estreia, o programa une entrevistas, bastidores e registros que aproximam o público do fazer artístico, indo além da divulgação de eventos para oferecer uma visão íntima do trabalho e da vida dos artistas.

O Giro Cultural é viabilizado por meio do edital da Lei de Incentivo da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Poços de Caldas, com patrocínio do Hotel Golden Park, reafirmando o compromisso da iniciativa privada e do poder público com a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento da economia criativa.

📺 Estreia: 04/10 (sábado), às 15h, na TV Poços

⏪ Reprise: 05/10 (domingo), às 11h

▶️ Também disponível no canal Giro Cultural no YouTube https://www.youtube.com/@GiroCulturalcomvc

Ficha Técnica – Giro Cultural

Idealização, roteiro, apresentação e direção geral: Beatriz Aquino

Produção executiva e direção de arte: Danielle Vilas Boas

Direção de fotografia, cinegrafia e iluminação: Michelle Veloso

Edição: Robson Américo (Castor)

Edição de áudio: Leo Pac

Captação de recursos: Carvalho Agência Cultural

Apoio: Café Bold Bloom (locação), Descostura (roupas e acessórios), Espaço Andreia Oliveira (cabelo), TV Poços.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

31jul

Grupo de dança de Poços de Caldas é semifinalista do maior campeonato de Hip-hop do mundo

O The Power Music Dance de Poços de Caldas conquistou na terça-feira,... Leia Mais

04ago

Exposição Italiana nas Thermas resgata raízes de Poços

A rica história da imigração italiana no Brasil é o fio condutor... Leia Mais

21ago

Made in Japan celebra 18 anos em Poços

arquivo TV Poços O Festival Made in Japan, considerado o maior evento de... Leia Mais

12ago

Banda Sinfônica de Poços de Caldas é premiada em edital do Governo de Minas

A Banda Sinfônica de Poços de Caldas foi premiada pelo Edital Raízes... Leia Mais

13ago

Festival Arreuní! 2025 celebra encontros musicais e cultura popular em Pocinhos do Rio Verde (MG)

Evento gratuito reúne artistas de várias regiões do Brasil para apresentações e... Leia Mais

16jul

Festival de Inverno leva diversão e alegria às crianças ao longo da semana

O Festival de Inverno, que teve início no dia 11 de julho,... Leia Mais

18ago

Chico Felitti e Bia Trevisan participam de celebração de 7 anos do podcast Rabiscos na MIA 2025

Encontro é parte da celebração de aniversário do podcast e tem curadoria... Leia Mais

17jul

Passado, presente e futuro dialogam com a participação da Cia de Teatro Conscius Dementia no Festival de Inverno de Poços de Caldas 2025

O Festival de Inverno de Poços de Caldas edição 2025 tem como... Leia Mais

31jul

Começa a 18ª edição do Poços Classic Car

Teve início nesta quinta-feira (31), em Poços de Caldas (MG), a 18ª... Leia Mais

02set

Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, apresenta show do cantor Flávio Venturini em Poços de Caldas

O evento gratuito é uma iniciativa do Projeto Minas ao Luar e... Leia Mais