36 casais disseram “sim” na 15ª edição do casamento coletivo

Marcha nupcial ao saxofone, decoração primorosa de flores, mesa de doces e fotos – muitas fotos. Casamentos são sempre lindos e emocionantes. Mas quando, em vez de um casal, são 36 casais de noivos dizendo sim ao mesmo tempo, a emoção se multiplica. Foi assim na 15ª edição do Casamento Coletivo, realizada na noite da última quarta-feira (9), no Centro Nacional de Convenções (Cenacon).

Em uma cerimônia conduzida pela cerimonialista Marilda D´ambrósio, os 36 casais selecionados puderam reafirmar o amor que os une e refletir sobre as famílias que, a partir de agora, foram oficializadas. “Eu me sinto muito abençoada por estar aqui nesta noite celebrando o amor. Me marca muito o olhar de cada um de vocês, que transmite sorriso, esperança e, acima de tudo, a aposta de um no outro”, celebrou.

Das mãos do prefeito Sérgio Azevedo, os noivos receberam a certidão de casamento. “É um dia inesquecível na vida de todos e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Alguns já estão juntos há bastante tempo e oficializam a união hoje, outros estão começando agora, outros estão na segunda união e temos inclusive um casal que vivia em situação de rua e agora formaliza a sua união, sendo feliz, com a vida estruturada”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo, que aproveitou para parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social pela organização.

“Parabéns a todos vocês, casais, que aceitaram esse desafio de legitimar a união perante a lei. É muito gratificante para nós da Secretaria de Promoção Social, que tratamos de tantas situações difíceis, podermos estar aqui junto com vocês comemorando um momento tão feliz e tão marcante na vida de cada um”, comemorou o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

Casamento coletivo

O Casamento Coletivo é promovido pela Prefeitura de Poços de Caldas anualmente, em parceria com o Cartório de Registro Civil. Foi instituído por meio da Lei Municipal n° 8257, de 18/05/2006. Para participar do Casamento Coletivo, além de estar inscrito no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), com atualização nos últimos 12 meses, os interessados devem possuir renda individual igual ou inferior a meio salário mínimo.

Todo o processo de cadastramento, pesquisa, documentação e cerimônia é realizado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, em parceria com o Cartório de Registro Civil, sem nenhum custo para os casais que desejam oficializar a união e não têm condições financeiras para arcar com as despesas.

A cerimônia

A 15ª edição do Casamento Coletivo contou com a presença voluntária do musical formado por Eli Cassiano e Daniel, com saxofone e teclado, emocionando a todos os presentes com as tradicionais trilhas para casamento.

Tudo foi pensado para que o grande dia fosse inesquecível. Até mesmo os casais foram produzidos por profissionais voluntários, com corte de cabelo e barba para os noivos e manicure, cabelo e maquiagem para as noivas, pelo parceiros: Studio Fran Tarabolle, Clayton Barber, Divina Unha, Studio M, Studio Flavi Teixeira e Studio Simone Teles.

Já os registros fotográficos ficaram por conta de Marcelo Tercetti e Ricardo Costa. Após a cerimônia, foi oferecida uma recepção aos noivos e convidados, com a participação também voluntária do DJ Juliano e show com Pedro Paulo Miglioranzi.