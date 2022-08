37ª tem início hoje em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A tradicional Festa UAI tem início hoje e segue até domingo, no Parque José Affonso Junqueira, no centro da cidade. A festa tem como objetivo resgatar as tradições mineiras, seja na música, na gastronomia e na cultura.

As atrações musicais têm início hoje, com bailão sertanejo a partir de 20:30h. A abertura oficial acontece às 18h, com o terço e levantamento do mastro. Logo após, a tradicional banda Maestro Azevedo brinda o público com seu repertório que encanta gerações.

Danças folclóricas serão apresentadas por alunos de escolas locais, no sábado à tarde, que conta também com a apresentação de grupos de Folia de Reis. No domingo, haverá missa com o Padre Bruce, às 11h e também apresentação de congadas às 15h, encerrando as atrações de cultura raiz com o grupo de catira às 18h.

A gastronomia mineira estará muito bem representada com o torresmo, feijão tropeiro, arroz carreteiro, frango com quiabo, leitoa pururuca, biscoitão com pernil, feijoada, canjiquinha com costelinha, pastel de costela, tilápia caipira e cervejas artesanais mineiras. Haverá ainda comercialização de doces e queijos e área kids para as crianças se divertirem. A festa conta com apoio institucional da Prefeitura, sendo organizada pela iniciativa privada.

Confira a programação completa:

Dia 17 Quarta feira

18:00 Terço e levantamento do Mastro

19:00 Banda maestro Azevedo

20:30 Luiz Fernando Bailão sertanejo

Dia 18 Quinta feira

19 :00 Irmas Paula

20:30 Denis e Matheus (tributo ao Jorge e Matheus)

Sexta-feira 19

18 :00 João Reis

19:00 Casamento Caipira

20:30 Tayla tributo as rainhas das sofrencia

Sábado dia 20

13 :00 Brutos sertanejo

14 :00 Apresentação Escola Francisco Escobar danças folclóricas

14:30 Creche irmã Catarina danças folclóricas

15 :00 Folia de Reis

16 :00 Harmônica Duo, histórias do sertanejo

19: 00 Bruno e Vanutti (tributo ao cabare )

21:00 Leo fraga(tributo Henrique e Juliano

Domingo dia 21

11:00 ✝️Missa com Padre Brucce Eder

13:00 Zé Renato e Rafael (tributo João Paulo e Daniel)

15:00 Apresentação congos

16:00 Marco e Lucas

Drake(Tributo Jads e Jadson)

18:00 Grupo catira terço são Gonçalo

20:00 Heraldo e banda