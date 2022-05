39ª Volta ao Cristo será realizada neste domingo (15)

A 39ª Volta ao Cristo será realizada neste domingo dia 15 de maio de 2022. Foram abertas 2 mil vagas para corredores, nesta que é uma das provas de referência aos atletas, pelo trajeto desafiador apresentado.

São ao todo 16km de prova, sendo passados em trechos de asfalto, terra, aclives e declives. A largada está prevista para às 8h, no entorno do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira.

As inscrições se encerram na quinta-feira (12), e quem mora ou nasceu em Poços, a inscrição pode ser feita pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer por R$ 70 e para pessoas de outras cidades, a inscrição custa R$ 90 e pode ser feita online.

Corredores com mais de 60 anos pagam meia. Na página da Runner Brasil também é possível acessar o regulamento.

Cada corredor tem direito a um Kit Atleta.

