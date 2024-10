3º Concurso de Desenho e Poesia dos Bombeiros divulga vencedores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta terça-feira (15) os vencedores do 3º Concurso de Desenho e Poesia, voltado para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Poços de Caldas.

O concurso tem como principal objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da cultura de prevenção de acidentes e incêndios, além de proporcionar uma oportunidade única para que os alunos conheçam de perto as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Por meio dessa iniciativa, os estudantes entram em contato com as diversas áreas de atuação da corporação, como salvamento, resgate, busca e prevenção de acidentes, além de aprenderem sobre a importância de ações preventivas em afogamentos e incêndios.

Realizado em duas modalidades – desenho e poesia – o concurso desafiou os participantes a representarem as atividades do Corpo de Bombeiros, utilizando como tema o vasto trabalho da corporação, como o uso de aeronaves, viaturas, embarcações, cães de busca, drones, além de abordagens preventivas em situações de incêndios florestais e urbanos.

Dividido em duas etapas, o concurso começou com as unidades escolares selecionando até três desenhos e três poesias por turma. Na etapa final, realizada na Secretaria Municipal de Educação, uma Comissão Julgadora composta por profissionais da educação e bombeiros militares avaliou os trabalhos.

Todos os alunos que chegaram à segunda etapa receberão certificados de participação e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados, reforçando o compromisso do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Educação com a educação e a prevenção desde a infância.

Confira os vencedores: