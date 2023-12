3º CONCURSO ESTUDANTIL PUBLICITÁRIO DE POÇOS DE CALDAS ALUSIVO À PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS: Celebrando a Criatividade e a Conscientização

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, em parceria com a Secretaria de Governo, está prestes a realizar a cerimônia do “3º Concurso Estudantil Publicitário de Poços de Caldas”, um evento promovido pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COAD). Marcado para o dia 06 de dezembro, o momento de celebração e reconhecimento acontece às 09h no auditório da OAB, situado na Rua Rio Grande do Sul, 375.

O concurso, focado na prevenção ao uso e abuso de drogas, representa um esforço conjunto para incentivar a participação ativa de jovens e adolescentes na criação e divulgação de informações valiosas sobre o tema. Com o intuito de envolver estudantes em diversas áreas de expressão criativa, o concurso abrange categorias como desenhos, pinturas, artes manuais, curtas-metragens, artigos científicos, projetos de extensão e mini-campanhas publicitárias.

A premiação não destaca apenas a criatividade e o talento dos participantes, mas também funciona como uma ferramenta vital na conscientização sobre a prevenção ao uso de drogas. O evento vai contar com a presença da banda da Polícia Militar de Minas Gerais, que fará uma apresentação musical durante o evento, adicionando um toque especial à ocasião.

Ao longo do processo seletivo deste ano, foram inscritos um total de 6 campanhas publicitárias e 100 desenhos, provenientes de 13 escolas municipais e 1 universidade. Os 10 primeiros colocados serão agraciados com medalhas, enquanto os 3 primeiros ganham troféu e medalha, destacando-se por sua contribuição excepcional para a conscientização da população.

Segue abaixo a lista dos selecionados:

Categoria: Ensino Fundamental

Alicia Laura Dionízio – Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueira

Bruna Paiva Lapa da Silva – Escola Municipal Wilson Hedy Molinari

Cauan Júnio Pereira de Lima – Escola Municipal Vitalina Rossi

Evellyn Lavinny Santos Alves – Escola Municipal Maria Ovídia Junqueira

Gabriela Simões de Carvalho – Escola Municipal Raphael Sanches

Karen do Reis Pangrancio – Escola Municipal Maria Ovídia Junqueira

Lavínia Helena Pereira Faria – Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado

Lavínia Isabel Xavier Marques – Escola Municipal Maria Ovidia Junqueira

Maria Luiza Guteres dos Santos – Escola Municipal Wilson Hedy Molinari

Melyssa Silva Peres – Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira

Categoria: Ensino Superior

Grupo Eufóricos – Puc Minas

Grupo Libelle – Puc Minas

Grupo Melhor Vida – Puc Minas

Grupo Bora Galera Mulheres – Puc Minas

Grupo O Grande Grupo – Puc Minas

Grupo Garoutas – Puc Minas

Para o presidente do COAD, Josmar de Alvarenga Andrade (Joca), a premiação representa não apenas o reconhecimento do talento dos participantes, mas também um passo significativo na disseminação de mensagens importantes sobre a prevenção ao uso e abuso de drogas em Poços de Caldas. Este concurso não é apenas uma competição, mas uma contribuição valiosa para a construção de uma comunidade mais consciente e saudável.

Serviço:

6 de dezembro

Horário: 9h00

Local: Auditório da OAB

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 375.